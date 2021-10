Diretta/ Padova Albinoleffe streaming video tv: vetta perduta (Serie C)

DIRETTA PADOVA ALBINOLEFFE: OBIETTIVO TORNARE IN VETTA

Padova Albinoleffe, in diretta domenica 31 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Dopo una partenza a razzo, solo 5 punti in altrettante partite nelle ultime sfide disputate dal Padova che ha perso così la vetta della classifica. I biancoscudati sul campo della Feralpisalò hanno subito la loro seconda sconfitta stagionale, subendo così il sorpasso al primo posto a favore del Sudtirol, meno travolgente ma più continuo dei veneti in questo avvio di campionato.

L’Albinoleffe al momento è al sesto posto in solitudine ma sta vivendo il momento più difficile dall’avvio del campionato, con un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite disputate. I seriani dopo il pari interno contro la Juventus U23 sono caduti di nuovo in casa, andando a lasciare i 3 punti al Seregno, e hanno perso così contatto con la vetta della classifica. Al 15 aprile 2018 risale l’ultimo incrocio all'”Euganeo” tra le due squadre, risoltosi con un pari per 1-1. 1-3 per l’Albinoleffe nell’ultima vittoria seriana risalente al 14 maggio 2017, il Padova non batte l’Albinoleffe in casa dal 3-0 del 5 dicembre 2015.

DIRETTA PADOVA ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Albinoleffe è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 251 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della diretta Padova Albinoleffe, match che andrà in scena allo stadio Euganeo di Padova. Per il Padova, Massimo Pavanel schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Pelagatti, Monaco, Gasbarro, Kirwan; Settembrini, Ronaldo, Della Latta; Santini, Ceravolo, Jelenic. Risponderà l’Albinoleffe allenato da Michele Marcolini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Rossi; Marchetti, Saltarelli, Riva; Tomaselli, Gelli, Genevier, Giorgione, Michelotti; Ravasio, Manconi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Euganeo di Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo dell’Albinoleffe, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.



