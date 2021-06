DIRETTA PADOVA ALESANDRIA/ Video streaming Rai: il cammino dei biancoscudati

DIRETTA PADOVA ALESSANDRIA: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Padova Alessandria, ricordiamo come è arrivata la formazione veneta alla finale playoff di Serie C. In stagione regolare il Padova è stato secondo nel girone B, anche in modo piuttosto beffardo perché a pari punti (e tra l’altro migliore differenza reti complessiva) rispetto alla capolista Perugia, che però ha avuto la meglio grazie al vantaggio negli scontri diretti. Avrebbe potuto essere un colpo durissimo anche a livello psicologico ma il Padova ha saputo reagire e finora ha fatto perfettamente il suo dovere anche nel corso di questi playoff. Essendo secondo, il Padova ha debuttato ai quarti di finale, passati con il brivido: vittoria per 1-3 sul campo del Renate, sembrava tutto facile ed invece al ritorno i veneti hanno perso in casa per 1-3, salvandosi grazie al miglior piazzamento in classifica. In semifinale altra sfida sofferta contro l’Avellino: pareggio per 1-1 all’andata in casa, vittoria per 0-1 in trasferta al ritorno per prendersi una finale che senza dubbio il Padova si merita. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie C/ Diretta gol live score playoff: l'Alessandria è in finale!

DIRETTA PADOVA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Alessandria sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, dunque anche in diretta streaming video tramite sito o applicazione di Rai Play che si fa ad aggiungere al servizio su abbonamento offerto da Eleven Sports per l’intero campionato di Serie C, finale playoff naturalmente compresa. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta/ Alessandria Albinoleffe (risultato finale 2-2): Grigi in finale con Stanco!

PADOVA ALESSANDRIA: UNA GRANDE FINALE!

Padova Alessandria, in diretta dallo stadio Euganeo della città veneta alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 13 giugno 2021, è la partita d’andata della finale playoff di Serie C che assegnerà l’ultima promozione. Dopo un lungo cammino, sono giunti in finale due delle tre seconde della stagione regolare, poche sorprese dunque dai playoff e ci aspettiamo grandi emozioni dalla diretta di Padova Alessandria.

Ricordiamo che in finale in caso di parità di punti e gol dopo 180 minuti si giocano i supplementari e poi eventualmente si va ai rigori, ma questo riguarderà la partita di ritorno di giovedì 17 giugno. Per ora ricordiamo che il Padova è arrivato qui vincendo ad Avellino il ritorno della semifinale dopo avere pareggiato in casa, mentre l’Alessandria si è salvata ai supplementari contro l’AlbinoLeffe pur avendo vinto all’andata in Lombardia. Quattro partite di semifinale, nessuna vittoria casalinga: sarà dunque un segnale anche per la partita di oggi? Lo scopriremo in campo con Padova Alessandria…

DIRETTA/ Avellino Padova (risultato finale 0-1) streaming video tv: veneti in finale!

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA ALESSANDRIA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Padova Alessandria. Dobbiamo dire che per Andrea Mandorlini non mancheranno le difficoltà, perché la dura partita di Avellino ha lasciato al Padova la sgradevole eredità di ben quattro giocatori squalificati, cioè Chiricò, Saber, Vasic e Ronaldo. I problemi saranno soprattutto dalla trequarti in su: ci aspettiamo conferme in difesa, mentre in attacco sperano a questo punto di trovare spazio dal primo minuto Jelenic e Nicastro. Da questo punto di vista sta sicuramente meglio l’Alessandria di mister Moreno Longo, che anzi ritrova Parodi e Giorno, squalificati nella semifinale di ritorno contro l’AlbinoLeffe. Ci sarà più possibilità di scelta per i piemontesi, chance preziosa perché i grigi mercoledì sono andati ai supplementari, dunque potrebbe esserre fondamentale variare gli uomini nel modulo 3-4-1-2 di riferimento per l’Alessandria.

PRONOSTICO E QUOTE

Uno sguardo infine al pronostico su Padova Alessandria in base alle quote dell’Agenzia Snai. I padroni di casa partono sulla carta favoriti e il segno 1 è di conseguenza offerto a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,00 per il segno X in caso di pareggio ed infine a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio dell’Alessandria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA