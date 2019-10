Diretta Padova Arzignano/ Streaming video tv: derby a senso unico? (Serie C)

Padova Arzignano, diretta dall’arbitro Adalberto Fiero della sezione Aia di Pistoia, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 7 ottobre 2019, per l’ottava giornata del girone B di Serie C. Padova Arzignano è un derby veneto inedito e che mette di fronte due formazioni molto differenti per tradizione ma anche per rendimento e obiettivi in questo campionato. Il Padova infatti è capolista con 19 punti e anche domenica scorsa ha fatto benissimo, espugnando il campo della Fermana per continuare la marcia al vertice della graduatoria. Oggi sulla carta è un altro turno decisamente favorevole per il Padova, perché l’Arzignano fin qui ha raccolto solo 4 punti, con altrettanti pareggi e nessuna vittoria. Discreto il pareggio con la Reggiana di settimana scorsa, ma l’impatto con la Serie C di certo non è stato facile.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Arzignano non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA ARZIGNANO

Parlando adesso delle probabili formazioni di Padova Arzignano, possiamo osservare che, dopo il successo con la Fermana, il Padova dovrebbe confermare lo schema che fin qui le ha permesso di raccogliere risultati importanti, ovvero il 3-5-2. Tra i pali andrà Minelli, a difesa della porta e alle spalle di Pelagatti, Kresic e Lovato. Centrocampo che mescola quantità e qualità con Fazzi, Buglio, Ronaldo, Castiglia e Baraye. In attacco ecco infine il duo composto da Soleri e Santini. Gli ospiti dell’Arzignano dal canto loro punteranno su un undici prevalentemente difensivo con Diego Faccioli in porta, Pasqualoni, Bozzato e Bachini in difesa, Maldonado, Balestrero, Antoniazzi e Hoxha a centrocampo. In attacco ci sarà il tridente composto da Cais, Ferrara e Rocco.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda il pronostico di Padova Arzignano, non ci sono grossi dubbi da parte dell’agenzia di scommesse Snai sulla favorita per i tre punti. La vittoria del Padova (segno 1) si gioca a 1,25 contro la quota 11,00 pagata per l’eventuale successo a sorpresa dell’Arzignano, cioè per il segno 2. L’ipotesi pareggio verrà pagata 5,25 volte la posta per chi avrà invece creduto nel segno X.



