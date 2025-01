DIRETTA PADOVA ARZIGNANO, BIANCOSCUDATI SALDAMENTE IN VETTA

La diretta Padova Arzignano è prevista per domenica 12 gennaio 2025 alle ore 15:00. Allo Stadio Euganeo la capolista del girone A della Serie C 2024/2025 affronta un’altra compagine veneta che sta invece sgomitando per aggiudicarsi un posto nei playoff e tentare la via della promozione nel campionato cadetto. Se da una parte i biancoscudati sono infatti primi a cinquantasette punti, dall’altra i giallocelesti si trovano in dodicesima posizione con ventisei punti raccolti nelle ventuno partite sin qui disputate ed hanno appunto l’obiettivo di migliorarsi il più possibile.

DIRETTA/ Padova Caldiero Terme (risultato finale 1-0) video streaming tv: la decide Kirwan (5 gennaio 2025)

Il Padova viene dall’ennesimo successo ottenuto questa volta contro il Caldiero Terme prima della fine del 2024 e l’Arzignano ha invece pareggiato in casa dell’Albinoleffe confermandosi una squadra dal rendimento un po’ altalenante ma comunque ancora in serie positiva. Rimane abbastanza remonta comunque la possibilità che i Grifoni possano aggiudicarsi i tre punti su un campo e contro un’avversaria di questo tipo sebbene siano in ogni caso favoriti dalla legge dei grandi numeri, ricordando che i Patavini hanno sin qui ottenuto diciotto vittorie, tre pareggi ed appunto zero sconfitte.

Diretta/ Albinoleffe Arzignano (risultato finale 1-1): Borghini pareggia! (Serie C, 4 gennaio 2024)

DIRETTA PADOVA ARZIGNANO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Anche in questo caso, essendo una partita del campionato di Serie C, la diretta Padova Arzignano sarà a disposizione degli abbonati a Sky oppure a Now. Non solo la diretta streaming video dunque con Now Tv e Sky Go ma il match sarà visibile anche in televisione per gli iscritti all’emittente satellitare selezionando il canale Sky Sport 252.

PADOVA ARZIGNANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Padova Arzignano possiamo considerare il fatto che difficilmente i biancoscudati modificheranno il 3-4-2-1 di mister Matteo Andreoletti con Fortin, Faedo, Delli Carri, Perrotta, Kirwan, Crisetig, Fusi, Villa, Cretella, Russini e Bortolussi che sta portando loro tante soddisfazioni da diverse partite. Il modulo 3-5-2 con Boseggia, Campesan, Milillo, Boffelli, Boccia, Lakti, Bordo, Benedetti, Cariolato, Mattioli e Lunghi dovrebbe invece essere la scelta più indicata per il tecnico Giuseppe Bianchini.

Video Trento Padova (0-1)/ Gol e highlights: un altro sigillo di Liguori! (Serie C, 22 dicembre 2024)

DIRETTA PADOVA ARZIGNANO, LE QUOTE

Il pronostico pare essere a senso unico se guardiamo le quote offerte da bookmakers come Lottomatica, Goldbet e Betflag in merito alla diretta Padova Arzignano. Gli Euganei vengono individuati come quasi sicuramente vincitori di questo incontro visto che l’1 è dato a solo 1.40. Il pareggio resta un’opzione difficile ma non impossibile perchè si verifichi davvero con l’x fissato a 4.05 mentre più remonte rimangono le chances di successo per i Grifoni, con il 2 quotato addirittura a 7.50.