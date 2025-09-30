Diretta Padova Avellino streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la sesta giornata di Serie B.

DIRETTA PADOVA AVELLINO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Immergiamoci nella diretta di Padova Avellino, ma non ancora con il nostro classico commento live, bensì con l’angolo delle statistiche che ci permetterà di evidenziare i trend delle due squadre in maniera tale da capire chi tra queste due formazioni riuscirà a portare più possibilità di vittoria rispetto all’altra. Perciò osserviamo insieme un po’ di dati. Il Padova arriva con una media di possesso palla vicina al 54%, e una precisione nei passaggi che tocca il 79%, segno di una squadra che cerca di costruire con ordine dal basso.

L’Avellino, al contrario, ha un possesso medio più basso (47%) ma un rendimento migliore sulle palle inattive: i campani segnano quasi un gol ogni 15 corner battuti, contro uno ogni 25 dei veneti. Dal punto di vista disciplinare, il Padova è più corretto (2.3 cartellini gialli di media), mentre l’Avellino sale a 3.1, segno di un approccio più fisico. Una sfida che mette a confronto la pulizia tecnica dei biancoscudati e la concretezza più ruvida degli irpini. Numeri molto interessanti che ci accompagneranno nel corso della diretta di Padova Avellino, il fischio di inizio è alle porte con il nostro commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

PADOVA AVELLINO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Padova Avellino non è disponibile sui canali della nostra tv, ma potrete comunque seguire la partita su DAZN e LaBChannel con il servizio di diretta streaming video.

PADOVA AVELLINO: BUON MOMENTO PER ENTRAMBE!

La diretta Padova Avellino ci presenta una partita molto interessante all’Euganeo: appuntamento alle ore 20:30 di martedì 30 settembre per la sesta giornata di Serie B 2025-2026, un turno infrasettimanale nel quale si incrociano due neopromosse che stanno vivendo decisamente un bel momento.

Il Padova era partito con un punto in tre giornate e un solo gol segnato, poi ha cambiato marcia e, dopo aver battuto l’Entella in casa, ha timbrato il colpo sul campo del Monza arrivando così a questa sera con due vittorie consecutive, per una classifica adesso sensibilmente migliorata quantomeno in chiave salvezza.

Sono invece tre i successi consecutivi per l’Avellino, che ha messo in fila Monza, Carrarese ed Entella: due squadre battute sono dunque le stesse, inoltre gli irpini sono gli unici che fino ad ora siano riusciti a non perdere contro il Modena capolista, per un altro risultato positivo.

Davvero non sappiamo cosa aspettarci nella diretta Padova Avellino perché potrebbe succedere di tutto, noi aspettiamo che la partita dell’Euganeo prenda il via e intanto andiamo a considerare il modo in cui i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco tra poco.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA AVELLINO

Nella diretta Padova Avellino Matteo Andreoletti potrebbe proporre qualche seconda linea per naturale turnover: ad esempio Favale sulla corsia sinistra e Ghiglione a destra, mentre in mezzo scalpitano Harder e Di Maggio con una possibilità anche per Jonathan Silva, a rimanere in campo come titolare potrebbe essere Varas Marcillo che ha deciso la partita dell’U-Power Stadium. Difesa con Faedo, Perrotta e Sgarbi a protezione di Fortin; nel reparto avanzato se la giocano sia Buonaiuto che Seghetti, con uno tra Bortolussi e Lasagna che potrebbe rimanere in campo dal primo minuto.

La risposta di Raffaele Biancolino per il suo Avellino è un modulo speculare con Gyabuaa e Palumbo candidati a prendersi una maglia in mezzo, con Kumi e Besaggio che rischiano; da valutare le scelte, così come quella di Milani largo a sinistra e un reparto avanzato nel quale le alternative sicuramente non mancano, perché al fianco di Biasci ci sono, oltre a Crespi, giocatori come Panico e Lescano e uno dei due sarà quasi certamente titolare. Per gli esterni occhio anche a Raffaele Russo, a destra va per la conferma Missori così come i tre in difesa che sarebbero Cancellotti, Lorenco Simic e Fontanarosa, con Iannarilli come sempre a protezione della porta.

QUOTE E PRONOSTICO PADOVA AVELLINO

Le quote proposte dalla Snai per la diretta Padova Avellino raccontano di una partita che sulla carta sorride ai biancoscudati, forti di un valore che sul segno 1 è valido 2,30 volte la somma in palio, mentre il segno 1 che regola il successo della formazione irpina vi farebbe guadagnare 3,30 volte quanto messo sul piatto; infine l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una cifra corrispondente a 3,00 volte la giocata.