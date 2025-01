DIRETTA PADOVA CALDIERO TERME (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Cosa ci raccontano i numeri della diretta di Padova Caldiero Terme? Cerchiamo di evidenziare i trend e le maggiori azioni che potremmo vedere in questa sfida che tra poco avrà il suo fischio di inizio. Parliamo innanzitutto della prima della classe, ovvero il Padova che ha la miglior difesa del campionato subendo meno di 0,5 gol ogni novanta minuti e poi il secondo miglior attacco con 1,95 gol fatti nello stesso arco temporale. In più il Padova è la squadra che segna più gol da calci piazzati, parliamo del 15% delle reti totali della squadra.

Non dovrebbe sorprendere se infatti poi i biancorossi ottengono i tre punti nell’85% delle gare a cui prendono parte, il dato più alto d’Europa. Il Caldiero invece secondo questa statistica si inferma invece al 20%, subendo invece 1,8 gol per partita per via di una difesa forse posizionata troppo alta per gli effettivi che ha a disposizione il mister, parliamo di una media di 26 metri dalla porta. Detto questo passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Padova Caldiero Terme, dove finalmente inizierà il commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PADOVA CALDIERO TERME STREAMING, VIDEO E TV

Gli abbonati a Sky e a Now potranno vedere in streaming oppure in televisione la diretta Padova Caldiero Terme. Lo streaming sarà una delle due modalità di visione dell’evento che sarà infatti messo in onda pure in tv sul canale Sky Sport 251.

PADOVA CALDIERO TERME, LA CAPOLISTA CERCA UN ALTRO SUCCESSO

La diretta Padova Caldiero Terme di domenica 5 gennaio 2025 alle ore 17:30 si preannuncia un match abbastanza complicato per gli ospiti. Allo Stadio Euganeo infatti i gialloverdi sono chiamati ad un’impresa se vorranno avere la meglio sui padroni di casa, capaci di dominare la classifica del girone A di Serie C fino a questo momento posizionandosi in vetta con ben cinquantaquattro punti. I patavini hanno battuto pure il Trento in trasferta nella scorsa giornata. I termali si trovano invece in diciottesima posizione e vorrebbero abbandonare la zona retrocessione.

I sedici punti guadagnati dal Caldiero non sono infatti sufficienti per poter stare tranquilli ed anche lo scorso turno si è rivelato negativo per la squadra allenata da Cristian Soave avendo subito infatti una sconfitta casalinga ad opera dell’AlbinoLeffe. A 21 punti, ovvero appena fuori dalla zona calda, ci sono Pergolettese e Giana Erminio ma con un successo, e la contemporanea sconfitta dei piemontesi, i veneti potrebbero agganciare in classifica la Pro Vercelli.

PADOVA CALDIERO TERME, LE PROBABILI FORMAZIONI

La capolista non dovrebbe essere modificata di molto rispetto all’ultimo impegno disputato e le probabili formazioni della diretta Padova Caldiero Terme ci dicono dunque che dovrebbero utilizzare ancora il 3-4-2-1 con Fortin, Faedo, Delli Carri, Perrotta, Kirwan, Fusi, che sarà magari sosituito da Bianchi, Crisetig, Favale, Liguori, Varas e Bortolussi.

Gli ospiti potrebbero invece cambiare qualcosa rispetto al 3-4-1-2 ammirato nella sconfitta contro l’Albinoleffe senza dunque per forza affidarsi a Giacomel, Mazzolo, Molnar, Gobetti, Pelamatti, Gattoni, Mondini, Gecchele, Fasan, Zerbato e Cazzadori.

PADOVA CALDIERO TERME, LE QUOTE

Quello della diretta Padova Caldiero Terme sembra essere un incontro con un solo esito possibile a gudicare dalle quote dei bookmakers come Snai. La vittoria degli euganei viene infatti data quasi per scontata se si guarda all’1.20 con cui viene pagato l’1. I gialloverdi appaiono dunque spacciati visto che il 2 viene invece dato addirittura a 14.00. Occhio però magari ad un eventuale pareggio, fissato l’x a 5.00.