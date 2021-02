DIRETTA/ Padova Carpi, streaming video e tv: c’è equilibrio nei precedenti

DIRETTA PADOVA CARPI: LO STORICO

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Padova e Carpi, atteso recupero della 18^ giornata della Serie C, ci pare giusto dare un occhio anche al ricco storico che interessa i due club, oggi in campo. Dati alla mano possiamo oggi parlare di nove precedenti, segnati dal 1998 a oggi e pure in occasione del secondo e terzo campionato nazionale come pure in Coppa Italia. Il bilancio che ne ricaviamo poi è ben in equilibrio: vi leggiamo infatti 3 successi trovati dai patavini e altrettante vittorie strappate dai falconi, con anche tre pareggi segnati entro il triplice fischio finale. Va poi aggiunto che l’ultimo testa a testa segnato tra Padova e Carpi è abbastanza recente e risale alla stagione 2019-20 della Serie C: qui i due club fecero in tempo a sfidarsi in match di andata e ritorno, prima dello stop al campionato per la pandemia. Ricordiamo che allora assistemmo a due pareggi: fu 0-0 nel turno di andata e 1-1 al ritorno. (agg Michela Colombo)

DIRETTA PADOVA CARPI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Carpi è una di quelle che per questo turno di recupero saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana, col match che sarà proposto sul canale numero 251 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

OGGI RECUPERO DELLA 18^ GIORNATA

Padova Carpi, in diretta dallo stadio Euganeo, in programma mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per il recupero della diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Importantissimo appuntamento per i biancoscudati che si trovano a recuperare una partita che potrebbe permettere loro di riagganciare di nuovo il primo posto in classifica. Il Sudtirol mantiene al momento nel girone B il primo posto con 3 punti di vantaggio rispetto ai veneti, che hanno però appunto ancora da disputare questa sfida contro il Carpi e, vincendola, aggancerebbero gli altoatesini a quota 47 punti. Il Carpi però non può certo lasciare punti in giro con disinvoltura. Gli emiliani stanno vivendo l’ennesimo momento difficile di una stagione tormentata, col crollo interno contro l’Imolese che ha rappresentato la seconda sconfitta consecutiva per i biancorossi, per giunta contro una formazione in crisi di risultati da mesi. Al momento Carpi fuori dalla zona play off, a -5 dal decimo posto e con la necessità di guardarsi innanzitutto alle spalle per non compromettere una stagione già complicata.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA CARPI

Le probabili formazioni della sfida tra Padova e Carpi allo stadio Euganeo di Padova. I padroni di casa allenati da Andrea Mandorlini scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Vannucchi; Germano, Rossettini, Kresic, Gasbarro; Della Latta, Ronaldo, Hallfredsson; Chiricò, Santini, Biasci. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luciano Foschi con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Rossini, Gozzi, Venturi, Sabotic; Eleuteri, Bellini, Fofana, Ghion, Llamas; De Sena, De Cenco.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Padova Carpi: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.65 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 4.75 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.75 volte l’importo scommesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA