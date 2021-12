DIRETTA PADOVA CATANZARO/ Video streaming tv: l’incrocio torna dopo ben 31 anni

DIRETTA PADOVA CATANZARO: I TESTA A TESTA

La storia di Padova Catanzaro è fatta di parecchi incroci, ma nessuno di questi è recente: la semifinale di andata di Coppa Italia Serie C sarà infatti la prima sfida diretta nel nuovo millennio, e anche il ritorno di una partita che non si gioca da 31 anni e mezzo. Tanto è passato da uno 0-0 in Veneto che, nel maggio 1990, valeva per la Serie B; bisogna dire che le ultime partite tra queste due squadre hanno riguardato esclusivamente il campionato cadetto, e che il bilancio è nettamente favorevole al Padova. Abbiamo infatti 5 vittorie biancoscudate a fronte di un solo successo calabrese, questo negli ultimi 10 incroci.

Iveneti hanno vinto per 1-0 in quattro occasioni, e non hanno subito gol nelle ultime 4 uscite. Un gol di Damiano Longhi dopo 7 minuti ha deciso il match dell’Euganeo nel febbraio 1989, sancendo la vittoria interna più recente per il Padova; per trovare l’ultimo gol che il Catanzaro ha segnato in questo stadio bisogna tornare addirittura al settembre 1983, la partita l’avevano comunque vinta i biancoscudati in rimonta con Guglielmo Coppola e Franco Cerilli mentre per i calabresi allenati da Mario Corso, al 3’ minuto di gioco, era andato a segno Gaetano Musella. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PADOVA CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Catanzaro non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita di Coppa Italia Serie C infatti non gode di un’emittente che ne fornisca le immagini, ma come sappiamo esiste un’alternativa per le gare di terza divisione. Bisognerà dunque visitare il sito Eleven Sports: la visione del match sarà come sempre in diretta streaming video, e potrete eventualmente acquistare il singolo evento – ad un prezzo fissato all’inizio della stagione – qualora non abbiate ancora sottoscritto un abbonamento.

PADOVA CATANZARO: SEMIFINALE AFFASCINANTE!

Padova Catanzaro viene diretta dal signor Marco Ricci, e si gioca alle ore 15:30 di mercoledì 15 dicembre: allo stadio Euganeo va in scena la semifinale di andata in Coppa Italia Serie C 2021-2022, e si tratta di un big match tra due squadre che, oltre al trofeo in questione, puntano soprattutto la promozione in Serie B. Il Padova già l’anno scorso era stato beffato, sia in regular season che nella finale dei playoff; ora insegue il Sudtirol contro cui ha pareggiato la sfida diretta in casa, restando a -6 e non riuscendo a fare il salto di qualità ma, allo stesso tempo, sapendo che ci saranno altre occasioni per provare a ricucire lo strappo.

Il Catanzaro ci riprova dopo l’ottima stagione passata; tra alti e bassi i calabresi sono lì, reduci da una vittoria a Campobasso che li ha portati ad agganciare il trenino delle quarte nel girone C e provare a impedire la fuga del Bari, che però sembra avere qualcosa in più. Intanto la diretta di Padova Catanzaro rappresenta un bel test per entrambe le squadre, e allora noi ci mettiamo nell’attesa del calcio d’inizio provando a ipotizzare anche in che modo i due allenatori potrebbero disporre i loro calciatori sul terreno di gioco, andando dunque a leggere insieme le probabili formazioni di una partita che si prospetta davvero molto interessante.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA CATANZARO

Possibile turnover per le due squadre in Padova Catanzaro: i biancoscudati si presentano con un 4-3-3, Massimo Pavanel ha davvero tante opzioni e in porta dovrebbe destinare Vannucchi, con Arlind Ajeti e Andelkovic centrali di una difesa completata dai terzini Germano e Gasbarro. A centrocampo altra rivoluzione: ci sono Hraiech e Settembrini che puntano una maglia, il solo confermato potrebbe dunque essere uno tra Della Latta e Vasic ma occhio anche all’alternativa di Jelenic come interno, perché nel tridente offensivo Bifulco, Terrani e Nicastro sono in ballottaggio per le corsie e potrebbero giocare titolari, con Biasci o Santini da centravanti.

Il Catanzaro di Vincenzo Vivarini risponde con un 3-5-2: rispetto a sabato avremo Nocchi in porta con una difesa nella quale Luca Martinelli e Monterisi possono affiancare Simone De Santis, poi due laterali di centrocampo che potrebbero essere Bayeye (o Bearzotti) e Porcino, e modifiche anche nel settore nevralgico con Risolo e Ortisi pronti a sostituire Cinelli e Bombagi, mentre il regista Verna potrebbe comunque essere titolare. Il tandem offensivo può essere formato da Carlini e Curiale, che prenderebbero il posto di Federico Vazquez e Cianci pronti comunque a giocarsela nel secondo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto le sue quote ufficiali per un pronostico su Padova Catanzaro. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,00 volte la puntata, mentre il pareggio – regolato dal segno X – porta in dote una vincita che ammonta a 3,30 volte la vostra giocata e il segno 2, su cui puntare per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che equivale a 3,40 volte l’importo investito con questo bookmaker.



