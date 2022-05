Diretta Padova Catanzaro/ Streaming video tv: chi vince è in finale (playoff Serie C)

DIRETTA PADOVA CATANZARO: TUTTO ANCORA IN BILICO!

Padova Catanzaro è in diretta dallo stadio Euganeo, alle ore 19:00 di domenica 29 maggio: va in scena la semifinale di ritorno nei playoff di Serie C 2021-2022, dunque tra poche ore scopriremo quale sarà la squadra che tra queste due proseguirà la corsa verso la promozione. Il match di andata ha lasciato la situazione esattamente come prima: al Ceravolo è finita 0-0 e dunque, visto che non esiste più il vantaggio per la squadra meglio piazzata nella classifica della stagione regolare, chi vincerà accederà alla finale dei playoff mentre in caso di parità si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Il Padova nel turno precedente ha perso sul proprio terreno, ma ha appunto fatto valere la graduatoria per eliminare la Juventus U23; è stato più brillante il Catanzaro che ha ottenuto una doppia vittoria contro il Monopoli, ma naturalmente quanto accaduto nei giorni passati (compresa la semifinale di andata) andrà cancellato anche perché potrebbe facilmente rappresentare una storia a sé. È complicato stabilire a propri la favorita nella diretta di Padova Catanzaro: aspettiamo che la partita prenda il via, intanto possiamo fare qualche considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PADOVA CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Catanzaro sarà un appuntamento riservato in esclusiva ai soli possessori di un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky: la partita infatti viene trasmessa su Sky Sport 253, canale che in alternativa sarà accessibile in pay per view e dunque a pagamento per assistere al match valido per il ritorno della semifinale playoff di Serie C. Come sempre poi esiste la possibilità della diretta streaming video di Padova Catanzaro, garantita dal portale Eleven Sports: la soluzione è la stessa, ovvero chi non fosse cliente del servizio potrà comunque acquistare di volta in volta il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA CATANZARO

Nel 4-3-3 di Massimo Oddo per la diretta Padova Catanzaro non dovrebbero essere troppe le variazioni sul tema rispetto all’andata. Ci saranno comunque: per esempio Della Latta tornerà a giocare come regista di centrocampo e a rimanere fuori dovrebbe essere Ronaldo Pompeu da Silva, sostituito da Chiricò che si prende la maglia da esterno destro in un tridente completato da Santini e Bifulco (o Nicastro), mentre in mezzo Settembrini insidia la maglia di Hraiech con la conferma di Dezi. In difesa Valentini e Arlind Ajeti saranno i due centrali a protezione di Antonio Donnarumma, con Germano e Kirwan a fare i terzini.

Vincenzo Vivarini invece potrebbe confermare in toto il suo 3-5-2: Catanzaro schierato con Pasquale Fazio, Luca Martinelli e Scognamillo davanti a Branduani, due esterni che si alzano sulla linea di centrocampo e saranno Bayeye e Vandeputte (favoriti su Rolando e Bjarkason), una mediana con Sounas a tenere le fila del gioco supportato da Cinelli e Verna (qui a giocarsela può essere Bombagi, in caso di atteggiamento più offensivo). Iemmello e Biasci formeranno invece il tandem offensivo: qui le soluzioni alternative sono come sempre Federico Vazquez e Cianci, anche Carlini però potrebbe giocarsela per sparigliare le carte.











