Diretta Padova Cesena, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Euganeo per la quindicesima giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA PADOVA CESENA, GLI EMILIANI INSEGUONO LA VETTA

La sfida in programma con la diretta Padova Cesena dovrebbe cominciare lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00. Le due squadre che si stanno per affrontare presso lo Stadio Euganeo sono lontane nove punti nella classifica della Serie B 2025/2026 e lottano per centrare obiettivi diversi quando siamo arrivati alla quindicesima giornata.

I padroni di casa, adesso dodicesimi con diciassette punti proprio come la Reggiana, aspirano ad entrare al più presto possibile nella zona valevole per l’accesso ai playoff tenendo conto che il Catanzaro, ottavo, è distante due lunghezze. Occhio però anche alle inseguitrici con il Bari, prima squadra in zona playout, che potrebbe persino raggiungerli.

I veneti devono infatti evitare di subire una sconfitta e puntare piuttosto a fare il bis quest’oggi venendo dall’1 a 0 esterno conquistato contro il Pescara. Il Cesena ha però ritrovato a sua volta la vittoria battendo con lo stesso punteggio nientemeno che il Modena, agganciato a ventisei punti in graduatoria nel turno di campionato precedente.

I bianconeri si sono dunque già riscattati dopo aver perso contro la capolista un paio di settimane fa ed hanno in qualche modo rimediato pure al KO subito in maniera inaspettata contro il Bari all’inizio del mese scorso. Adesso il Cavalluccio potrebbe persino pensare di portarsi a meno uno dal primato, sorpassando magare il Frosinone.

DIRETTA PADOVA CESENA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Nel caso in cui non sia possibile andare allo stadio per vedere la diretta Padova Cesena di persona si potrà allora vedere il match in streaming su DAZN oppure su Amazon Prime Video. Gli abbonati a quest’ultima piattaforma avranno però bisogno di aver sottoscritto un abbonamento a LaB Channel.

DIRETTA PADOVA CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Padova Cesena: mister Andreoletti si prepara ad utilizzare il 3-5-2 schierando dall’inizio Sorrentino, Perrotta, Faedo e Sgarbi, Barreca, Fusi, Harder, Crisetig e Capelli, Seghetti e Bortolussi. Anche il tecnico Mignani dovrebbe scegliere di impostare i suoi calciatori secondo un 3-5-2 con Klinsmann, Ciofi, Mangraviti e Zaro, Ciervo, Francesconi, Berti, Castagnetti e Frabotta, Blesa e Shpendi.

DIRETTA PADOVA CESENA, LE QUOTE

Le quote di Lottomatica per l’esito finale della diretta Padova Cesena: gli emiliani dovrebbero accaparrarsi i tre punti in palio quest’oggi considerando che l’agenzia di scommesse sportive li indica vincenti a 2.45, in contrasto ovviamente con il 3.20 con cui viene invece quotato il successo dei padroni di casa. I patavini hanno maggiori chances di pervenire al pareggio piuttosto che aggiudicarsi una vittoria con il segno x pagato a 2.80.