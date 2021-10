Diretta Padova Civitanova/ Streaming video Rai: anticipo del 1^ turno! (Volley)

DIRETTA PADOVA CIVITANOVA: SFIDA DI LUSSO!

Padova Civitanova, diretta dagli arbitro Pozzato e Zanussi, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 9 ottobre per la Serie A1: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Eccoci alla prima giornata della nuova stagione della Superlega e subito il primo campionato italiano di volley per club maschile ci si presenta uno scontro di enorme prestigio come è la diretta tra Padova e Civitanova. La squadra patavina, da sempre fucina di grandi talenti, punta oggi subito a impressionare la platea dopo una stagione piena di alti e bassi che ha lasciato spesso l’amaro in bocca.

Contro per ci saranno i campioni d’Italia in carica, chiamati ovviamente a riconfermarsi ai massimi livelli e non solo nazionali. La Lube, diretta dall’ex allenatore della nazionale italiana Gianlorenzo Blengini, si presenta ancora una volta come la squadra da battere già in Superlega: serve però anche per i cucinieri convincere in campo fin da subito.

DIRETTA PADOVA CIVITANOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Civitanova sarà trasmessa da Rai Sport + HD, un canale che dunque sarà accessibile a tutti gli appassionati – numero 57 del digitale terrestre – e con la possibilità di assistere alla partita anche in assenza di un televisore, in diretta streaming video collegandosi al sito o all’app ufficiali di Ray Play con apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone. Il portale www.legavolley.it fornirà invece le informazioni utili sul match, come il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PADOVA CIVITANOVA: IL CONTESTO

Siamo dunque davvero impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Padova e Civitanova, sfida che dunque aprirà la nuova stagione 2021-22 della Serie A1 di volley maschile. Dopo i trionfi occorsi questa estate con le nazionali azzurre ecco che torna sotto ai riflettori anche la pallavolo dei club e subito si fanno avanti due delle realtà più interessanti della Superlega. Padroni di casa come abbiamo detto saranno i patavini, che per la nuova stagione hanno cambiato diversi ruoli chiave, affidandosi pure a Cutini in panchina. Spiccano in tal senso l’ingresso di giocatori di talento come Zimmermann, ex Perugia, e di Weber, appena arrivato dal Friedrichshafen, tra i miglior club della Germania (e che pure abbiamo già incontrato anche in Champions league): la rosa sulla carta appare un ottimo mix tra volti giovani e uomini di esperienza, che potrebbe pure regalarci grandi emozioni.

Di contro però oggi ci sarà un gigante come è la Lube Civitanova, sotto la guida di un tecnico esperto (e caccia di riscatto dopo la delusione olimpica) come è Blengini. Pure la squadra marchigiana si è parzialmente rinnovata: detto addio a Leal, durante l’estate di mercato è arrivato a Civitanova marche Lucarelli a rinforzare la squadra, al momento pure priva di un giocatore decisivo come è Zaytsev, non ancora al top dopo la recente operazione. Non solo: in scuderia ancora giocatori di potenza come Anzani e Simon, ma volti freschi come quello di Garcia Fernandez, talento ancora da scoprire e che potrebbe portare la Lube lontano in questa stagione. con così tanta carne al fuoco davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo: che succederà?.



