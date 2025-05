DIRETTA PADOVA ENTELLA (RISULTATO 0-1): TRIONFANO I LIGURI!

Inizia la ripresa tra Padova e Virtus Entella. Bel cross di Portanova, chiude Villa. Karic ci prova di testa, conclusione respinta. Ndrecka crossa ma sbaglia la misura. Cretella calcia dal limite, Siaulys risponde alla grande. Corbari ci prova da fuori area, palla alta. Franzoni! La sblocca la Virtus Entella! Dopo aver superato due avversari Franzoni calcia e la piazza sul primo palo. Contropiede di Casarotto che serve Voltan, a porta vuota spreca! Termina il match, la Virtus Entella vince la Supercoppa! (agg. Umberto Tessier)

SALVA VOLTAN!

Inizia il match tra Padova e Virtus Entella. Cross di Boccadomo, Franzoni calcia a botta sicura e trova la grande risposta di Voltan. Ancora Padova pericoloso con Valente che mette un bel cross in mezzo, Spagnoli non colpisce per centimetri. Parodi in mezzo, non ci arriva per poco Boccadamo. Karinc calcia dal limite, respinge la minaccia Voltan. Ancora Franzoni ed ancora la grande parata di Voltan. Termina la prima frazione di gioco. (agg. Umberto Tessier)

Indichiamo con piacere che la diretta Padova Entella in tv sarà in chiaro per tutti su Rai Sport, quindi sul canale 58 oppure in diretta streaming video gratuita con il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

SI GIOCA

Al fischio d’inizio della diretta Padova Entella, in palio c’è la Supercoppa di Serie C che il Padova ha già vinto una volta nella propria storia. Il ricordo è anche abbastanza recente, perché parliamo dell’edizione 2018: in quella stagione i veneti avevano vinto il girone B e come rivali nel triangolare di fine stagione avevano avuto Livorno e Lecce. Per il Padova fu un vero e proprio dominio, grazie alla vittoria per 5-1 contro il Livorno nella prima giornata e al colpaccio per 0-1 a Lecce nella terza giornata, per 6 punti in classifica con altrettanti gol segnati e uno solo subito.

La Virtus Entella invece non ha mai vinto la Supercoppa di Serie C, anche se per ben due volte la formazione di Chiavari si è piazzata in seconda posizione, dietro al Perugia nel 2014 e alle spalle del Pordenone nel 2019. Il Padova a quota due trofei aggancerebbe Spezia, Novara e Modena, le uniche ad avere fatto il bis in Supercoppa di Serie C: parola quindi al campo, la diretta Padova Entella inizia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CI SI GIOCA LA SUPERCOPPA DI SERIE C

Ultimo atto della stagione per chi ha già festeggiato la promozione, la diretta Padova Entella assegnerà la Supercoppa di Serie C con fischio d’inizio alle ore 20.30 di stasera, sabato 17 maggio 2025, allo stadio Euganeo della città veneta. Proprio il Padova è grande favorito avendo vinto sul campo dell’Avellino nella prima giornata del triangolare fra le promosse, mentre sabato scorso c’è stato un pareggio fra la Virtus Entella e gli irpini, che di conseguenza sono ormai matematicamente esclusi dalla possibilità di vincere la Supercoppa di Serie C.

Nella diretta Padova Entella i calcoli saranno quindi molto chiari: i veneti avranno a disposizione due risultati su tre per sollevare il trofeo e coronare la stagione con un’ultima grande gioia davanti al proprio pubblico. L’Entella invece ha una sola opzione: espugnare l’Euganeo per tornare in Liguria con la Supercoppa. Sarà comunque soprattutto una festa, come è giusto che sia per chi ha raggiunto la promozione in Serie B, quindi speriamo che ci sia anche tanto divertimento grazie alla diretta Padova Entella…

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA ENTELLA

Scopriamo anche le probabili formazioni per la diretta Padova Entella: Matteo Andreoletti potrebbe riproporre chi ha vinto ad Avellino ormai due settimane fa, con il modulo 3-4-3. Ipotizziamo quindi Perrotta, Delli Carri e Faedo nella difesa a tre davanti al portiere Fortin; Capelli e Villa esterni di un centrocampo che invece nel cuore della mediana dovrebbe prevedere Bianchi e Cretella; infine il tridente d’attacco con le ali Valente e Varas ai fianchi del centravanti Bortolussi.

Una settimana in meno di riposo per la Virtus Entella di Fabio Gallo, ma in questo contesto conta relativamente. Il portiere Siaulys sarà protetto da Marconi, Tiritiello e Parodi; il regista Franzoni sarà affiancato dalle mezzali Karic e Di Noia, con gli esterni Bariti a destra e Di Mario a sinistra per completare il centrocampo ligure. Infine il tandem d’attacco che potrebbe essere composto da Casarotto e Guiu dal primo minuto.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine ci affidiamo alle quote dell’agenzia Sisal per il pronostico sulla diretta Padova Entella, che potrebbe vedere favoriti i padroni di casa. La vittoria del Padova è infatti quotata a 2,25, mentre poi si sale al valore di 3,20 volte la giocata, che curiosamente accomunerà il segno X e il segno 2.