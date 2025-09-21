Diretta Padova Entella streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata di Serie B.

DIRETTA PADOVA ENTELLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

C’è un dato molto curioso circa la storia della diretta Padova Entella: questa sarà la prima partita di sempre in un campionato fra veneti e liguri, che però si sono affrontati già tre volte in contesti ufficiali, cioè in Coppa Italia domenica 11 agosto 2013, nella Coppa Italia di Serie C mercoledì 3 novembre 2021 ed infine nella Supercoppa di Serie C sabato 17 maggio scorso, match recentissimo che ci ricorda come la diretta Padova Entella metterà a confronto oggi due squadre entrambe promosse dallo scorso campionato di Serie C.

Mancano ancora i pareggi, il Padova ha vinto due volte e l’Entella una, ma dobbiamo anche dire che tutte le partite sono state giocate in Veneto, come d’altronde sarà anche oggi. Proprio il match più recente ha visto la prima vittoria di sempre per la Virtus Entella, che nel maggio scorso ha vinto per 0-1 a Padova grazie al gol dopo 85 minuti di gioco di Andrea Franzoni su assist di Davide Castelli. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA PADOVA ENTELLA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Padova Entella non viene garantita sui canali della nostra tv, ma in ogni modo sarà disponibile in diretta streaming video grazie a DAZN e LaBChannel.

PADOVA ENTELLA: DUE NEOPROMOSSE SI INCROCIANO!

Siamo in vista della diretta Padova Entella, una partita che va in scena alle ore 19:30 di domenica 21 settembre e quindi chiude la quarta giornata della Serie B 2025-2026. Scontro tra due neopromosse, che quindi guardano soprattutto alla salvezza ma in questo momento hanno un rendimento diverso.

Il Padova infatti sta faticando parecchio: l’unico punto raccolto è stato quello del pareggio di Carrara, per il resto sono arrivate due sconfitte e il problema risiede soprattutto in attacco, o comunque in una fase offensiva che fino a oggi ha prodotto un solo gol, inevitabile allora che si guardi a questo tema per provare a migliorare.

Molto bene invece l’Entella, anche perché i pareggi raccolti sono arrivati contro squadre da playoff come Juve Stabia e Cesena; settimana scorsa poi i liguri hanno timbrato la prima vittoria, battendo il Mantova in casa e salendo in classifica.

La diretta Padova Entella ci dirà se i veneti riusciranno a prendersi il successo per iniziare davvero la loro scalata o se invece saranno i biancazzuri a uscire maggiormente soddisfatti dall’Euganeo, nel frattempo noi andiamo anche a considerare le probabili formazioni di questa interessante partita.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA ENTELLA

Matteo Andreoletti come sempre vara il 3-5-2 per la diretta Padova Entella, in difesa dovrebbe rimanere tutto invariato con Sgarbi, Perrotta e Faedo (insidiato però da Favale) a protezione di Fortin mentre sulle corsie laterali ecco il ballottaggio Barreca-Ghiglione a destra, il primo può anche essere dirottato a sinistra in luogo di Capelli, in mezzo Di Maggio può soffiare la maglia soprattutto ad Harder perché sia Varas Marcillo che Crisetig vanno per la conferma. In attacco invece Buonaiuto e Jonathan Silva ci provano, ma Lasagna e Bortolussi restano ancora favoriti.

Nell’Entella di Andrea Chiappella il modulo è simile, ma qui ci sono due trequartisti (Guiu e Franzoni) che agiscono alle spalle di un’unica punta che dovrebbe essere Fumagalli (ma occhio a Ankeye, più di Debenedetti), i laterali a centrocampo sono Mezzoni e Di Mario e acnhe qui ci sono dei testa a testa, soprattutto a destra con Bariti e Boccadamo, in mezzo Nichetti e Dalla Vecchia devono vincere la concorrenza del veterano Benali, che può agire come regista di qualità. In difesa Marconi, Del Lungo e Tiritiello, quest’ultimo matchwinner contro il Mantova, si dispongono davanti al portiere Colombi.

PADOVA ENTELLA: PRONOSTICO E QUOTE

Eccoci anche alle quote che la Snai ha previsto per la diretta Padova Entella, secondo cui il segno 1 per il successo dei biancoscudati vi farebbe guadagnare 2,40 volte quanto messo sul piatto; per il pareggio bisogna puntare sul segno X e andreste a intascare una somma pari a 2,95 volte la vostra giocata, infine con il segno 2 a identificare il successo dei liguri la cifra di vincita, secondo questo bookmaker, corrisponderebbe a 3,10 volte l’importo investito.