Diretta Padova Fano/ Streaming video tv: facile per i veneti? (Serie C)

Padova Fano, diretta dall’arbitro Marco Acanfora della sezione Aia di Castellammare di Stabia, sarà il posticipo delle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 31 gennaio 2021, presso lo stadio Euganeo della città veneta per la ventunesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Sulla carta, la diretta di Padova Fano non dovrebbe avere storia: la differenza in classifica è davvero netta tra i 37 punti dei padroni di casa e i 16 degli ospiti marchigiani, anche se il Fano settimana scorsa ha fermato un’altra big come il Perugia e di conseguenza oggi proverà a ripetersi contro il Padova per ottenere altri punti d’oro nel lungo cammino verso la salvezza. D’altro canto, va ricordato che nello scorso turno anche il Padova aveva frenato contro una pericolante, pareggiando contro l’Imolese, di conseguenza i veneti non possono permettersi un altro rallentamento: il Padova oggi tornerà alla vittoria o potremo avere ulteriori sorprese?

DIRETTA PADOVA FANO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Fano sarà disponibile in pay-per-view sul canale numero 253 di Sky Sport, possibilità che si va ad aggiungere all’immancabile diretta streaming video tramite Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 sia per i suoi abbonati sia per chi volesse acquistare la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA FANO

Scopriamo adesso qualcosa sulle probabili formazioni di Padova Fano in base alle scelte dei due allenatori nelle scorse partite. Ecco dunque per il Padova un 4-3-3 nel quale erano stati titolari Vannucchi in porta; i quattro difensori Germano, Rossettini, Gasbarro e Curcio; nel terzetto di centrocampo Della Latta, Ronaldo e Hralech; infine il tridente offensivo composto da Jelenic, Paponi e Bifulco. Per il Fano prendiamo invece come riferimento un 4-3-2-1 che aveva visto titolari Viscovo in porta; i quattro difensori Paolini, Brero, Bruno e Monti; a centrocampo il terzetto composto da Gentile, Amadio e Carpani; sulla trequarti Marino e Ferrara, che avevano agito a supporto del centravanti Barbuti.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Padova Fano in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Padroni di casa favoriti: il segno 1 dunque è quotato a 1,50. Si sale poi a quota 3,85 in caso di pareggio (segno X) e fino a 6,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria esterna del Fano.



