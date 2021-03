Diretta Padova Feralpisalò/ Streaming video tv: riscatto della capolista? (Serie C)

DIRETTA PADOVA FERALPISALÒ: MATCH AFFASCINANTE!

Padova Feralpisalò sarà diretta dal signor Francesco Carrione, e si gioca alle ore 17:30 di mercoledì 17 marzo per la 31^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021. Sfida particolarmente affascinante quella dell’Euganeo: i biancoscudati sono sempre in testa al girone B ma arrivano dalla netta sconfitta di Macerata, che ha permesso a Sudtirol e Perugia di avvicinarsi mettendo ancora più in discussione la promozione diretta in Serie B.

Servirà una scossa immediata, ma i Leoni del Garda sembrano aver superato la crisi, e con il pareggio sul campo della Triestina sono rimasti agganciati all’alta classifica. Non vediamo dunque l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta di Padova Feralpisalò, che comincia tra poco; intanto possiamo fare una rapida valutazione sui temi che verranno affrontati sul terreno di gioco, iniziando come sempre dalle probabili formazioni.

DIRETTA PADOVA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Feralpisalò sarà disponibile per gli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare, che potranno seguire la partita sul canale Sky Sport 253 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA FERALPISALÒ

Rossettini è squalificato per Padova Feralpisalò: ne prende il posto Kresic che farà coppia con Gasbarro davanti al portiere Vannucchi, poi avremo Germano e Curcio che correranno come terzini dando una mano a un centrocampo nel quale Ronaldo Pompeu è il riferimento per tutti, con Hallfredsson e Della Latta (8 gol in campionato) favoriti per agire sulle mezzali. Chiricò e Firenze più di Biasci per gli esterni nel tridente, occhio anche a Jelenic mentre come prima punta Nicastro rimane favorito sul veterano Paponi, a caccia di un’altra promozione. Massimo Pavanel schiera la Feralpisalò con un 4-3-1-2 nel quale Giani e Bacchetti proteggono il portiere De Lucia, Bergonzi e Brogni sono i laterali bassi con un centrocampo nel quale Hergheligiu cerca un posto che potrebbe soffiare a Gavioli, Carraro e il cannoniere Scarsella vanno invece verso la conferma. Avremo poi Tommaso Morosini da trequartista, anche se Tulli se la gioca; Miracoli contende una maglia nel reparto offensivo a Tommaso Ceccarelli e Guerra, e potrebbe tornare titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Padova Feralpisalò ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,75 volte quanto puntato, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vale 3,50 volte l’importo investito mentre per il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 4,50 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



