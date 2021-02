Diretta Padova Fermana/ Streaming video tv: occasione biancoscudata (Serie C)

DIRETTA PADOVA FERMANA: BIANCOSCUDATI FAVORITI

Padova Fermana sarà in diretta dallo stadio Euganeo, alle ore 12:30 di domenica 7 febbraio: si gioca per la 23^ giornata nel girone B della Serie C 2020-2021, una partita che sulla carta potrebbe non avere storia che i biancoscudati sono impegnati nella lotta per la promozione mentre i marchigiani devono innanzitutto pensare a salvarsi. Tuttavia l’ultima volta in cui la squadra veneta ha giocato in casa non è andata oltre un pareggio contro il Fano, ha perso un po’ di terreno e dunque non sempre si è comportata come una seria candidata a vincere il girone.

Per contro la Fermana attraversa un buon momento: ha fatto un passo forse determinante nel turno infrasettimanale, vincendo il derby contro la Sambenedettese e staccandosi dalla zona calda della classifica, dopo aver fermato la corsa del Sudtirol. Sarà allora intrigante scoprire come andranno le cose nella diretta di Padova Fermana; intanto proviamo a fare una rapida valutazione circa le scelte che potrebbero operare i due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA PADOVA FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Fermana sarà trasmessa su Sky Sport 253, dunque gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguirla anche in televisione per quella che è la grande novità di questo periodo; in alternativa resta valida l’alternativa del portale Eleven Sports, che da qualche anno fornisce l’intero programma del campionato di Serie C in diretta streaming video. Per la visione, tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, si potrà sottoscrivere un abbonamento al servizio, per la stagione in corso, oppure acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA FERMANA

Ancora privo dell’infortunato Nicastro, Andrea Mandorlini potrebbe lanciare Chiricò in Padova Fermana: l’ultimo arrivato giocherebbe nel tridente offensivo al posto di Jelenic o Bifulco, con Paponi o Biasci come prima punta. A centrocampo Firenze e Hallfredsson possono soffiare le maglie alla concorrenza, formata da Della Latta, Hraiech e Ronaldo; Germano e Curcio saranno confermati come terzini, in porta andrà Vannucchi mentre Andjelkovic si candida per un posto da centrale, con Rossettini e Gasbarro che sono dunque insidiati. Nella Fermana di Giovanni Cornacchini Manetta e Scrosta sono a protezione del portiere Massolo, De Pascalis e Sperotto giocheranno come terzini e a centrocampo capitan Urbinati potrebbe essere affiancato da Grbac, per una soluzione più offensiva rispetto a Graziano nel settore nevralgico del campo. Sugli esterni di centrocampo restano favoriti Iotti e D’Anna, davanti se la giocano Cais e Kingsley Boateng che però vedono in Neglia e Cognigni due rivali che partono in vantaggio nelle preferenze dell’allenatore.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Padova Fermana, dunque andiamo a vedere quello che ci dicono le quote del bookmaker per questa partita di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,55 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 sul quale puntare per il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 5,50 volte la vostra giocata. Il pareggio, identificato dal segno X, ha un valore che ammonta a 3,90 volte l’importo investito.



