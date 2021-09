Diretta Padova Fiorenzuola/ Streaming video tv: Pavanel inarrestabile! (Serie C)

DIRETTA PADOVA FIORENZUOLA: PAVANEL DAVVERO INARRESTABILE!

Padova Fiorenzuola, diretta dall’arbitro Mattia Pascarella, è la partita della Serie C in programma oggi, mercoledì 29 settembre: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Siamo nella sesta giornata del girone A e per il turno infrasettimanale ecco che ci si para davanti la diretta tra Padova e Fiorenzuola, match dove pure i biancoscudati puntano nuovamente a fare bottino pieno.

DIRETTA/ Fiorenzuola Seregno (risultato finale 2-3) streaming: la decide Cocco

L’avvio di stagione dei biancorossi è stato incredibile: su 5 incontri sono state cinque le vittorie strappate e in tutto appena due i gol incassati dalla difesa: davvero Pavanel può sentirsi orgoglioso dei suoi. I quali pure non dovranno distrarsi oggi contro il Fiorenzuola. La squadra di Tabbiani è si solo all’11^ posizione della classifica e di ritorno dal KO contro il Seregno, ma rimane sempre rivale temibilissimo. Chissà che accadrà oggi!.

Diretta/ Pro Patria Padova (risultato finale 1-2): la decide Monaco!

DIRETTA PADOVA FIORENZUOLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Fiorenzuola è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

LE PROBABILI FORMAZIONI PADOVA FIORENZUOLA

Per le probabili formazioni della diretta tra Padova e Fiorenzuola, non escludiamo che entrambi i tecnici oggi vogliano dare spazio a un leggero turnover: siamo in un turno infrasettimanale e qualche giocatore ha certo bisogno di riposare. Cominciamo allora dai padroni di casa, con Pavanel che dovrebbe confermare il 4-3-2-1 come modulo di partenza,: qui sarà sicuramente spazio per Ceravolo in prima punta, con Hraeich e uno tra Santini e Chiricò alle sue spalle. Per il centrocampo degli scudati, questa sera avremo Ronaldo in cabina di regina, con Della Latta e Busellato all’esterno, anche se Settembrini rimane valida alternativa dal primo minuto. Pelagatti poi dovrebbe dare fiato a Valentini in difesa, con Monaco (in gol con la Pro Patria), pure al centro: Kirwan e Curcio saranno i titolari come esterni dello schieramento.

Diretta/ Padova Triestina (risultato finale 2-0): dominio biancoscudato e primo posto

Spazio per il 4-3-3 del Fiorenzuola dove invece Tabbiani è in dubbio nel consegnare la maglia da titolare a Maffei o a Oneto: Mamona e Tommasini però dovrebbero essere comunque in campo dal primo minuto oggi. Per il centrocampo è dubbio tra Zaccariello e Esposito in cabina di regia, con Palmieri (in gol con il Seregno) e Currarino comunque confermati. In difesa avremo pure dal primo minuto Varoli e Ferri al centro, con il duo Dimarco-Potop a guardia delle corsie esterne del reparto.

QUOTE E PRONOSTICO

Visto l’eccellente stato di forma dei padroni di casa, è a loro che va il favore del pronostico. Secondo il portale di scommesse Eurobet poi per l’1×2 del match di Serie C, ecco che il successo del Padova vale la quota di 1.37, mentre la vittoria del Fiorenzuola è stata data a 9.00: il pareggio paga la posta invece a 4.15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA