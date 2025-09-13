Tutte le informazioni sulla diretta Padova Frosinone, la situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA PADOVA FROSINONE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci alla diretta Padova Frosinone, cosa possiamo dire sui precedenti incroci tra queste due squadre? A dire il vero non molto, perché le sfide ufficiali sono appena cinque: l’ultima è andata in scena a porte chiuse (causa Covid) nel settembre 2020, era un secondo turno di Coppa Italia e i biancoscudati erano passati in terra ciociara per 3-1. Le altre partite tra queste due squadre risalgono invece al biennio 2009-2011: si parla sempre del campionato di Serie B, ma è passato parecchio tempo. Ad ogni buon conto: il Frosinone non è mai riuscito a battere il Padova, e questa statistica va ovviamente tenuta in considerazione per oggi.

Sono comunque solo due le vittorie della formazione veneta, di cui una all’Euganeo: era il novembre 2010 e avevano segnato Davide Di Gennaro, José Crespo e Davide Succi, per il Frosinone era arrivato, all’inizio del secondo tempo, il temporaneo pareggio realizzato da Francesco Lodi. Nomi anche storici nel tabellino marcatori di questa partita, adesso i ciociari devono provare a spezzare la “maledizione” biancoscudata e hanno sicuramente una bella occasione per farlo, noi lasciamo finalmente spazio al campo perché la diretta Padova Frosinone può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Padova Frosinone streaming video, come seguire la partita

Per vedere la diretta Padova Frosinone, terza giornata di Serie B, in contemporanea con lo Stadio Comunale Euganeo gli interessati dovranno essere necessariamente in possesso di un abbonamento che da quest’anno potrà essere a Dazn o a LAB Channel, nuovo canale della Serie B che sfrutta Amazon Prime Video e OneFootball.

3 punti importanti in palio

Il pomeriggio di Serie B in programma oggi, sabato 13, avrà tra le sue partite la diretta Padova Frosinone che sarà la prima gara casalinga per i biancorossi che sono una delle quattro squadre neopromosse dalla Serie C, l’adattamento alla nuova categoria non è ancora stato completato totalmente come dimostra il solo punto conquistato nella scorsa giornata nel pareggio 0-0 con la Carrarese.

Per i gialloblù invece l’obiettivo di questa stagione è lottare per un posto nei playoff o per lo meno raggiungere una salvezza senza troppe difficoltà, a differenza dell’anno passato dove ha evitato i playout solo grazie al fallimento del Brescia, la stagione però è iniziata con il piede giusto visto che sono arrivati 4 punti grazie alla vittoria con l’Avellino e al pareggio 0-0 in casa del Palermo.

Padova Frosinone, probabili protagonisti della sfida

Nella diretta Padova Frosinone i giocatori in campo dovrebbero essere gli stessi visti nelle ultime due uscite stagionali con i soli cambi obbligati per la squalifica o l’indisponibilità di alcuni giocatori, Matteo Andreoletti ad esempio non potrà contare su Fusi e per questo nel suo 4-2-3-1 giocheranno Fortin in porta, Faedo, Sgarbi, Perrotta e Barreca in difesa, Baselli e Crisetig a centrocampo, Capelli, Di Maggio e Marcillo sulla trequarti e Bortolussi in attacco. La risposta di Massimiliano Alvini invece sarà scegliere il 4-2-3-1 che ha vinto nella prima giornata con Palmisani, Marchizza, Monterisi, Calvani e Oyono, Calò e Koutsoupias, Ghedjemis, Barcella e Kvernadze, e Raimondo.

Diretta Padova Frosinone, quote e pronostico finale

Affidandoci alle quote fornite da bet365 proveremo a dare un pronostico per la diretta Padova Frosinone provando anche a dare una lettura di come si svolgerà l’incontro, la squadra considerata come favorita per la vittoria finale sono i biancorossi che infatti sono quotati a 2.40. Il valore più alto invece è quello della vittoria dei gialloblù, che nonostante l’ottimo inizio dei laziali, è pari a 3.25, infine c’è il pareggio, che è valutato a metà tra i risultati possibili e quindi pagato a 2.80, uno dei motivi di questi numeri è sicuramente il pubblico casalingo che spingerà i neopromossi a cui però vanno aggiunte due partite giocate bene in fase difensiva nonostante i risultati non entusiasmanti.