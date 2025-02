DIRETTA PADOVA GIANA ERMINIO (RISULTATO 1-0): PRIMO TEMPO

Inizia la sfida tra Padova e Giana Erminio. Vantaggio immediato da parte della squadra di casa con l’ex Palermo Nicola Valente.

Ottima la sponda dell’attaccante Bortolussi, con l’ex rosanero che trafigge il portiere. Subito cambio per gli ospiti con l’inserimento di Piazza al posto di Colombara. Marotta ha la possibilità di calciare da fuori ma niente da fare. (Marco Genduso)

DIRETTA PADOVA GIANA ERMINIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Padova Giana Erminio, il nostro obiettivo è capire chi tra le due squadre ha il favore del pronostico dalla propria parte. Il Padova si presenta con numeri nettamente superiori rispetto alla Giana Erminio. In attacco, i veneti segnano in media 1.78 gol a partita, quasi il doppio rispetto agli 1.11 della squadra lombarda. Anche in difesa, il Padova concede meno, subendo 0.52 reti di media contro gli 1.07 degli avversari. La percentuale di vittorie evidenzia il dominio del Padova, che ha vinto il 74.07% delle partite, mentre la Giana Erminio si ferma al 40.74%.

Sul piano disciplinare, entrambe le squadre mantengono un buon controllo: il Padova ha una media di 1.93 cartellini gialli a partita, la Giana Erminio leggermente più alta con 2.11. Nessun cartellino rosso per il Padova, mentre la Giana ha una media di 0.07 espulsioni a gara. Infine, il Padova è più pericoloso sui calci d’angolo, ottenendone 5.33 a partita contro i 4.67 della Giana. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Padova Giana Erminio, il commento live inizierà tra pochissimo! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PADOVA GIANA ERMINIO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il canale su cui si potrà vedere la diretta Padova Giana Ermino di Sky, piattaforma a cui bisogna essere iscritti per seguire la gara, è Sky Sport Arena. In alternativa sfrutta il servizio streaming offerto dall’app di Sky Go oppure abbonati a Now ed utilizza Now Tv.

PADOVA GIANA ERMINIO, NON SONO AMMESSI ALTRI PASSI FALSI

Si gioca a partire dalle 19:30 di domenica 23 febbraio 2025 la diretta Padova Giana Erminio. Presso lo Stadio Euganeo la capolista vuole riassaporare immediatamente la vittoria avendo pareggiato in extremis contro il Vicenza, seconda forza del girone A, nello scorso turno di campionato. I biancorossi avrebbero in generale bisogno di ritrovare anche una certa continuità nei risultati, avendo permesso alle inseguitrici di accorciare le distanze nelle ultime settimane. La prima posizione in vetta alla classifica non è comunque per ora in discussione grazie ai sessantasei punti già posseduti.

Chi non progetta minimamente di rallentare è invece la compagine ospite, in serie positiva da ben sette partite ed avendo vinto le ultime cinque consecutive, compresa la gara contro l’Atalanta U23 della giornata precedente. I biancazzurri hanno collezionato trentanove punti come la Virtus Verona e potrebbero agganciare presto anche l’AlbinoLeffe quarto in graduatoria se questo non dovesse fare risultato così come le altre compagini nel mezzo, ovvero la stessa Atalanta U23 ed il Trento.

PADOVA GIANA ERMINIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Padova Giana Erminio suggeriscono un 3-4-2-1 con Fortin, Pirrello, Delli Carri, Faedo, Kirwan, Fusi, Crisetig, Villa, Liguori, Varas e Bortolussi per i padroni di casa di mister Andreoletti, almeno dal primo minuto. Il modulo 3-4-1-2 con Mangiapoco, Colombara, Ferri, Previtali, Caferri, Nichetti, Pinto, De Maria, Lamesta, Tirelli e Stuckler sarà invece quasi certamente la soluzione adottata dal tecnico Chiappella per i suoi biancazzurri visti i successi più recenti conquistati proprio con questo tipo di schieramento iniziale.

PRONOSTICO PADOVA GIANA ERMINIO, LE QUOTE

La diretta Padova Giana Erminio dovrebbe avere un favorito per quanto riguarda il suo esito finale e, secondo le quote fornite dai bookmakers, sarebbero i padroni di casa a ricoprire questo ruolo. I biancorossi sono infatti quotati vincenti da Snai a 1.50 mentre gli ospiti della Giana sono ben lontani, almeno sulla carta, dal far loro la posta in palio a giudicare dal 2 pagato a 5.75. Attenzione invece al pareggio con l’x fissato ad un interessante 3.70.