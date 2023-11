DIRETTA/ Padova Giana Erminio video streaming tv: ci sono solo 4 precedenti (Serie C, 4 novembre 2023)

DIRETTA PADOVA GIANA ERMINIO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Padova Giana Erminio vede affrontarsi due formazioni per la quinta volta all’interno della propria storia. L’ago della bilancia pende dalle parti del Padova che detiene ben due successi nei confronti degli avversari. Le restanti due partite hanno visto strappare un punto al Giana Erminio dopo la vittoria della sfida precedente. La prima volta queste due squadre si sono affrontate l’una contro l’altra è stato nel 2015. Successo da parte dei biancoscudati con il risultato di 1-2. Ad andare in rete Neto e Altinier.

Gara di ritorno che sorrise a sorpresa al Giana Erminio che ebbe la meglio imponendosi allo stadio Euganeo di Padova per 0-2 grazie ai gol firmati da Marotta e Gasbarroni. Le ultime due sfide hanno portato un pareggio e un successo per il Padova. Il risultato di parità è arrivato il 5 dicembre 2021 grazie allora reti firmate da Acella e Della Latta. L’ultima partita è stata giocata il 10 Aprile 2022 con il successo di misura da parte dei biancorossi firmato dagli 11 m da Chiricò, attuale calciatore del Catania. (Marco Genduso)

PADOVA GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Padova Giana Erminio sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Padova Giana Erminio in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Padova Giana Erminio, in diretta sabato 4 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. Padova che si presenta all’appuntamento in serie sì da 11 partite consecutive, ma con 4 pareggi alle spalle nelle ultime 5 sfide di campionato, l’ultimo nel derby in casa del Vicenza con la vetta della classifica che per la squadra di Torrente si è allontanata di 3 punti, col secondo posto ora condiviso con la Triestina.

Anche la Giana Erminio è reduce da due pareggi consecutivi, l’ultimo in casa contro la Pro Sesto, con il club di Gorgonzola comunque per ora al di sopra della zona play out e con un rendimento abbastanza costante per una formazione che punta essenzialmente alla conquista della salvezza. Il 10 aprile 2022 il Padova ha ospitato per l’ultima volta la Giana Erminio in campionato, uscendo vincitore dal confronto con il punteggio di 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni della diretta Padova Giana Erminio, match che andrà in scena allo stadio Euganeo di Padova. Per il Padova, Vincenzo Torrente schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma, Delli Carri, Crescenzi, Belli, Capelli, Fusi, Radrezza, Varas, Villa, De Marchi, Bortolussi. Risponderà la Giana Erminio allenata da Andrea Chiappella con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Zacchi, Previtali, Piazza, Minotti, Caferri, Marotta, Franzoni, Lamesta, Barzotti, Fumagalli, Fall.

PADOVA GIANA ERMINIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Padova Giana Erminio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Giana Erminio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











