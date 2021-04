Diretta Padova Gubbio/ Streaming video tv: la capolista non può sbagliare (Serie C)

DIRETTA PADOVA GUBBIO: BIANCOSCUDATI, ULTIMI SFORZI!

Padova Gubbio viene diretta dal signor Luigi Carella, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 11 aprile: allo stadio Euganeo vivremo un altro appuntamento con la Serie C 2020-2021, siamo nella 35^ giornata del girone B e i biancoscudati devono produrre gli ultimi sforzi per difendere la loro promozione diretta. La sconfitta sul campo della Triestina ha avvicinato le rivali: Sudtirol e Perugia sono a 2 e 3 punti di distanza e dunque la capolista non può assolutamente permettersi errori, con il rischio di dover giocare i playoff avendo a quel punto il morale sotto i tacchi.

DIRETTA/ Torino Spal Primavera (risultato 0-2) streaming tv: doppio Campagna!

Il Gubbio crede ovviamente nella qualificazione alla post season e ci arriverebbe con tutt’altro spirito, ma nell’ultimo turno ha sprecato un’occasione enorme facendosi demolire in casa dal Carpi: tre punti persi con aggancio al decimo posto mancato, e ora la partita più difficile di tutte per provare a rifarsi sotto. Sarà interessante scoprire come andranno le cose nella diretta di Padova Gubbio, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

Diretta/ Treviso Sassari (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due!

DIRETTA PADOVA GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Padova Gubbio bisognerà eventualmente controllare la programmazione della televisione satellitare, perché quest’anno i canali Calcio (è richiesto un abbonamento specifico) trasmettono alcune delle partite di Serie C per i clienti; in alternativa, come sempre, è disponibile il servizio del portale Eleven Sports che fornisce l’intera gamma dei match di campionato in diretta streaming video.

Utilizzando apparecchi mobili quali PC, la visione è aperta agli abbonati per la stagione sportiva o anche a chi volesse acquistare la singola partita, che ha un prezzo fisso salvo eccezioni.

Diretta Inter Cagliari/ Streaming video tv: Conte accoglie Semplici a San Siro

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA GUBBIO

Mandorlini nei guai per Padova Gubbio: in difesa torna Pelagatti (che giocherà a destra con Curcio a sinistra, poi Kresic e Gasbarro a protezione di Dini) ma a centrocampo Della Latta e Hallfredsson sono squalificati, e davanti restano gli infortunati. In mediana allora saranno Matteo Mandorlini e Firenze a supportare la regia di Ronaldo Pompeu Da Silva; nel reparto offensivo invece Biasci insidia Santini come prima punta, ma anche Jelenic potendo agire come esterno a sinistra.

A destra, invece, Chiricò dovrebbe essere confermato. Nel Gubbio è squalificato il portiere: Savelloni lascerà il posto a Zamarion, per il resto Vincenzo Torrente si affiderà al 4-3-1-2 con Uggè e Signorini insidiati da Ferrini e Cinaglia come difensori centrali, Oukhadda – o Formiconi – e Ingrosso giocheranno come laterali bassi con un centrocampo nel quale Sdaigui vuole una maglia e la può strappare a Sainz-Maza o Hamlili, con la conferma di Malaccari. Fedato sarà il trequartista, in vantaggio su De Silvestro e a supporto di Juanito Gomez e Jacopo Pellegrini.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico su Padova Gubbio: andiamo dunque a scoprire cosa dicono le quote ufficiali per la partita di Serie C. il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,55 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vale 3,80 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita corrispondente a 5,75 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA