Diretta Padova Imolese/ Streaming video tv: biancoscudati per la ripresa (Serie C)

Padova Imolese, che viene diretta dal signor Gino Garofalo e si gioca domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. Match importante per i biancoscudati che dopo l’ultimo pareggio sul campo del Gubbio hanno perso anche la seconda posizione in classifica. Dopo aver comandato nella fase iniziale del torneo, il Padova ha dovuto lasciare la vetta al Vicenza, ma ora si ritrova lontano 2 lunghezze anche dal Carpi secondo della classe. La squadra di Salvatore Sullo fatica a mantenere il ritmo forsennato di Vicenza e Carpi e proverà a tornare subito alla vittoria contro un’Imolese reduce da 7 risultati utili consecutivi. Sei pareggi e una vittoria che hanno permesso agli emiliani di risollevarsi dall’ultima posizione, ma la situazione di classifica è ancora difficile con l’Imolese al terzultimo posto, a 2 lunghezze di distanza da Arzignano e Gubbio. Servirà un cambio di passo per riuscire puntare a una salvezza diretta per una squadra che l’anno scorso è arrivata addirittura a sognare la Serie B, con l’eliminazione nei play off maturata soltanto in semifinale contro il Piacenza.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Imolese, match previsto domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Euganeo di Padova, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA IMOLESE

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Padova Imolese, domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Euganeo di Padova, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Il Padova allenato da Sullo schiererà il 3-5-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Minelli; Pelagatti, Kresic, Lovato; Germano, Piovanello, Buglio, Castiglia, Baraye; Santini, Mokulu. A disposizione, pronti a subentrare dalla panchina: Galli, Cherubin, Andelkovic, Capelli, Serena, Mandorlini, Rondanini, Daffara, Fazzi, Pesenti, Bunino, Soleri. Risponderà l’Imolese guidata in panchina da Atzori, che opterà su un 3-4-1-2 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Rossi; Boccardi, Carini, Della Giovanna; Schiavi, Marcucci, Alimi, Valeau; Belcastro; Padovan, Latte Lath. Siederanno in panchina: Libertazzi, Seri, Alboni, Checchi, Tentoni, Vuthaj, Provenzano, Ngissah, Bolzoni, Artioli, Ingrosso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 1.50, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.85, mentre il successo in trasferta viene quotato 6.75. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.00, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.70.



