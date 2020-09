Diretta Padova Imolese/ Streaming video tv: Biancoscudati per sognare (Serie C)

Padova Imolese viene diretta dal signor Rutella di Enna, e si gioca alle ore 15.00 per la 1^ giornata nel girone A del campionato di Serie C 2020-2021. I Biancoscudati si presentano al via del nuovo campionato con rinnovate ambizioni, desiderosi di riacciuffare quella Serie B che pareva alla portata anche l’anno scorso, quando però molte cose sono andate inaspettatamente storte fino ad arrivare alla sconfitta nei play off contro la Juventus U23. Il Padova ha già esordito in Coppa Italia in questa stagione battendo 2-0 la formazione di Serie D del Breno, con un gol per tempo messi a segno da Santini e Ronaldo. L’Imolese invece vivrà il suo esordio ufficiale dopo la sofferta salvezza della passata stagione: la formazione allenata da Cevoli ha superato un buon test amichevole pareggiando recentemente contro il Cesena, per i rossoblu l’obiettivo è senza ombra di dubbio un campionato più tranquillo del precedente.

DIRETTA PADOVA IMOLESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Imolese non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma ancora una volta il campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports: si potrà dunque scegliere se abbonarsi a questa emittente (con contratto stagionale) oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, in ogni caso la partita sarà fornita in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito www.elevensports.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA IMOLESE

Le probabili formazioni di Padova Imolese, sfida in programma allo stadio Euganeo e valevole per la prima giornata del campionato di Serie C. Il Padova sarà schierato dal tecnico Mandorlini con un 4-3-3: Vannucchi; Germano, Andelkovic, Valentini, Baraye; Della Latta, Ronaldo, Buglio; Nicastro, Paponi, Soleri. 3-4-1-2 per l’Imolese di Cevoli con questo undici titolare schierato dal 1′: Siano; Pilati, Carini, Cerretti; Mele, D’Alena, Masala, Ingrosso; Lombardi; Polidori, Ventola.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Padova Imolese, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,55 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 5,75 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,75 volte la vostra giocata.



