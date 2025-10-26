Diretta Padova Juve Stabia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la nona giornata di Serie B.

DIRETTA PADOVA JUVE STABIA (RISULTATO 1-1): FINE PRIMA FRAZIONE

Una volta rientrate entrambe le squadre negli spogliatoi per l’intervallo alla fine del primo tempo il punteggio fra Padova e Juve Stabia è di 1 a 1. I veneti riescono a passare in vantaggio al 17′ grazie alla rete messa a segno da Bortolussi trasformando il calcio di rigore assegnato con l’aiuto del VAR per un fallo di mano di Piscopo su un suo tiro. I campani sostituiscono Piscopo, a rischio espulsione, con Cacciamani al 25′. Quest’ultimo trova il gol del pareggio al 45’+1′ su assist di Mosti. (Aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Juve Stabia in amministrazione giudiziaria per infiltrazioni mafiose/ Cosa rischia la società campana?

PADOVA JUVE STABIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Padova Juve Stabia non godrà di una trasmissione in tv, ma come sappiamo tutte le partite di Serie B quest’anno sono garantite in diretta streaming video da LaB Channel.

AVVIO DI GARA

In Veneto la sfida tra Padova e Juve Stabia è iniziata da poco più di una decina di minuti ed il risultato è di 0 a 0. In avvio di primo tempo gli ospiti falliscono un’occasione al 12′ quando Mosti coglie la traversa con un tiro potente. Le formazioni ufficiali: PADOVA (3-5-2) – Fortin; Faedo, Perrotta, Sgarbi; Ghiglione, Varas, Fusi, Crisetig, Capelli; Bortolussi, Buonaiuto. All.: Matteo Andreoletti. JUVE STABIA (3-5-2) – Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Leone, Correia, Mosti, Piscopo; Burnete, Candellone. All.: Ignazio Abate. (Aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Catanzaro Padova (risultato finale 0-1): Perrotta regala il +3! (19 ottobre 2025)

SI GIOCA!

Arrivano le statistiche anche per la diretta di Padova Juve Stabia, il nostro obiettivo sarà quello di osservare insieme i dati per capire chi riuscirà a portare a casa il risultato in maniera più probabile. Il Padova si conferma tra le più solide del girone: 0,9 xGA, 3,3 tiri concessi nello specchio, e un possesso ragionato (55% di media) che si sviluppa nel 64% dei casi dal lato destro. In attacco produce 1,6 xG, con una buona distribuzione dei gol tra primo e secondo tempo. La Juve Stabia, invece, è una squadra di ritmo e verticalità: 47% di possesso, 1,7 xG, e 15 recuperi palla offensivi a gara.

DIRETTA/ Juve Stabia Avellino (risultato finale 2-0): colpo delle Vespe! (Serie B, 18 ottobre 2025)

È la formazione con più gol su transizione breve (46%), ma anche una delle più sanzionate (3,4 ammonizioni di media). A livello atletico, Padova più costante (10,5 km per giocatore), Stabia più esplosiva nei picchi di corsa. Padova più incisivo nella ripresa (59% dei gol dopo il 60’), campani più rapidi a sbloccare (36% entro il 25’). Ora via al commento live della diretta di Padova Juve Stabia, ci siamo! (agg. Gianmarco Mannara)

PER LA ZONA PLAYOFF!

Andiamo a scoprire qualcosa sulla diretta Padova Juve Stabia, aspettando il calcio d’inizio dobbiamo presentare una partita che, alle ore 15:00 di domenica 26 ottobre, si gioca per la nona giornata di Serie B 2025-2026 e mette a confronto due squadre che possono aspirare alla zona playoff.

Anche il Padova, che non era partito benissimo, sembra essersi ripreso: nelle ultime cinque giornate ha infatti ottenuto 10 punti con tre vittorie, ultima delle quali a Catanzaro, aveva già ottenuto un successo sul campo del Monza e dunque si sta rivelando una neopromossa con qualità e la possibilità di fare molto bene.

La Juve Stabia la conosciamo dallo scorso anno, e si sta confermando: incassata la scoppola a Carrara, le Vespe hanno immediatamente ripreso il loro cammino vincendo il derby contro l’Avellino, anche in questa stagione la post season può essere una realtà concreta proseguendo di questo passo.

Adesso ci attende una diretta Padova Juve Stabia tutta da vivere, e per inaugurare al meglio questo pomeriggio allo stadio Euganeo dobbiamo parlare anche delle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA JUVE STABIA

Leggiamo allora i nomi per la diretta Padova Juve Stabia, il 3-5-2 di Matteo Andreoletti potrebbe essere identico a quello di domenica scorsa anche se a centrocampo si candidano certamente Di Maggio e Harder, da vedere se uno tra Varas Marcillo e Fusi (con la conferma di Crisetig) possa lasciare spazio, Buonaiuto invece può sostituire Lasagna o Bortolussi cambiando volto all’attacco, Ghiglione e Barreca sono favoriti su Belli e Favale per le corsie laterali e infine ecco la difesa, davanti a Fortin dovrebbero giocare ancora Faedo, Marco Perrotta (matchwinner a Catanzaro) e Sgarbi.

Ignazio Abate schiera la Juve Stabia con lo stesso modulo: Confente il portiere, difesa con Bellich, Varnier e Giorgini aiutata in fase di non possesso da Carissoni e Piscopo che agiscono sulle fasce, in mezzo al campo Pierobon e Duca insidiano le maglie soprattutto di Omar Correia e Giusepp Leone, comunque favoriti insieme a Nicola Mosti per condurre le operazioni nel settore nevralgico. Allo stesso modo, rispetto a sabato scorso potrebbe rimanere invariata la coppia d’attacco con Maistro e Candellone, anche se De Pieri e il giovane Burnete potrebbero provare a mettere in discussione le scelte del loro allenatore.

QUOTE E PRONOSTICO PADOVA JUVE STABIA

Analizziamo le quote dei bookmaker per la diretta Padova Juve Stabia, in particolare possiamo leggere quelle della Sisal secondo cui c’è grande equilibrio, ma leggerissimamente favoriti sono gli ospiti con una vincita pari a 2,60 volte la giocata sul segno 2, mentre il segno 1 per la vittoria dei biancoscudati vi farebbe guadagnare 2,70 volte quello che avrete messo sul piatto. Per l’opzione del pareggio il guadagno corrisponderebbe a 3,00 volte la posta in palio.