Diretta Padova Juventus U23/ Streaming video Rai: un quarto incerto! (Coppa Italia C)

Padova Juventus U23 sarà diretta dal signor Mario Perri: si gioca alle ore 19:00 di mercoledì 7 dicembre ed è valida per i quarti della Coppa Italia Serie C 2022-2023. Si torna in campo a tre settimane dall’ultimo impegno in questo torneo: il Padova, che ha saputo ritrovare la vittoria in campionato dopo un forte periodo di crisi, ha eliminato il Gubbio con un gol arrivato nel recupero e ricordiamo che difende il titolo vinto lo scorso anno, nell’emozionante doppia finale contro il Sudtirol, mentre la Juventus U23 aveva avuto ragione del SG City Nova battuto in trasferta.

La squadra di San Giuliano Milanese è la stessa che i giovani bianconeri hanno superato domenica in campionato, riuscendo a confermarsi in zona playoff; adesso sarà interessante vedere se la squadra di Massimo Brambilla saprà centrare un altro risultato importante in una Coppa Italia Serie C che ha già vinto, e nella quale in generale ha sempre fatto bene. Aspettando che la diretta di Padova Juventus U23 si giochi, proviamo a fare qualche rapida considerazione circa le scelte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PADOVA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Juventus U23 è disponibile: sarà infatti l’unica partita dei quarti di finale a venire mandata in onda da Rai Sport + HD (canale 58 del televisore), dunque ci sarà la possibilità di seguire il match anche in mobilità attraverso il sito o l’app ufficiali di Rai Play. Va poi ricordato che tutta la programmazione della Coppa Italia Serie C è fornita dal portale Eleven Sports: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo scegliere di abbonarsi al servizio oppure di acquistare il singolo evento on demand. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI PADOVA JUVENTUS U23 SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA JUVENTUS U23

Le scelte di Bruno Caneo per la diretta Padova Juventus U23 possono rispecchiare quelle degli ottavi. Secondo questa logica avremmo in porta Zanellati con una difesa a tre nella quale Monaco (l’allora matchwinner) sarebbe supportato da Gasbarro e Calabrese. Sugli esterni di centrocampo spazio a Bifulco e Terrani, mentre a formare la linea mediana sarebbero Germano e Busellato; poi due trequartisti in Radrezza e De Marchi, con Gagliano che sarebbe schierato da prima punta ma se la deve comunque vedere con Ceravolo e Ghirardello.

Massimo Brambilla punta sul 4-4-2 classico per Padova Juventus U23: Riccio e Diego Stramaccioni proteggono il portiere Raina, Barbieri e Verduci potrebbero essere i due terzini, davanti a loro le scelte dell’allenatore bianconero possono premiare Matias Soulé e Sekulov in qualità di esterni alti. A formare la cerniera mediana, cui sarà demandata anche l’impostazione del gioco, ecco Palumbo e Besaggio; Da Graca e Cudrig appaiono ancora favoriti per agire nel tandem d’attacco, qui eventualmente da valutare Pecorino e Leonardo Cerri.

