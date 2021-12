DIRETTA/ Padova Juventus U23 video streaming tv: il match ha un solo precedente

DIRETTA PADOVA JUVENTUS U23: I TESTA A TESTA

Padova Juventus U23 è una partita che si è giocata soltanto una volta: bisogna tornare agli ottavi dei playoff di Serie C 2020, una stagione fortemente condizionata dal Coronavirus e che per i giovani bianconeri era stata ottima, visto che la vittoria della Coppa Italia di categoria aveva spinto la squadra di Fabio Pecchia direttamente alla fase nazionale degli spareggi. All’epoca il Padova faceva parte del girone B, che aveva chiuso in quinta posizione; la partita si era giocata al Moccagatta di Alessandria e, secondo il regolamento, la Juventus U23 avrebbe anche potuto pareggiare per passare il turno, godendo di una migliore classifica proprio in virtù del suo status di vincitrice della Coppa Italia.

Diretta/ Padova Pro Vercelli (risultato finale 1-0) espulso Vitale all'87'!

I bianconeri avevano anche fatto meglio, vincendo 2-0 con due gol arrivati tra il 53’ e il 67’. Il primo realizzato da Luca Zanimacchia, il secondo da Gianluca Frabotta; la vittoria dei giovani bianconeri, che si erano così qualificati ai quarti dei playoff di Serie C, era stata ancora più preziosa perché arrivata con un secondo tempo giocato interamente in inferiorità numerica, a causa dell’espulsione di Nicolò Fagioli che si era fatto ammonire due volte a cavallo delle due frazioni. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Juventus U23 Virtus Verona (risultato 0-1) streaming video tv: fine gara!

DIRETTA PADOVA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Albinoleffe non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Padova Viterbese (risultato finale 1-0): basta il gol di Biasci!

PADOVA JUVENTUS U23: LA JUVE TENTA IL COLPACCIO!

Padova Juventus U23, in diretta mercoledì 1 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valevole per il recupero della quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Recupero che può essere importante per il Padova per portarsi a -4 dalla vetta e rilanciarsi come principale antagonista della capolista Sudtirol. I biancoscudati hanno messo in fila due fondamentali vittorie contro Piacenza e Pro Vercelli che ora, con una vittoria, gli permetterebbero di staccare Renate e Feralpisalò nel quartetto di testa.

Era in un buon momento anche la Juventus U23 dopo le due vittorie di fila contro Lecco e Fiorenzuola, ma i giovani bianconeri nell’ultimo turno di campionato sono incappati in una sconfitta contro la Virtus Verona in casa, passo falso che li ha comunque lasciati al settimo posto in classifica. Le due squadre si sono affrontate in Serie C solo nei play off della stagione 2019/20, in casa della Juventus U23 furono i bianconeri a vincere 2-0 contro i biancoscudati il 9 luglio 2020.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Padova Juventus U23, match che andrà in scena all’Euganeo di Padova. Per il Padova, Massimo Pavanel schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Germano, Pelagatti, Monaco, Curcio; Busellato, Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Ceravolo, Jelenic. Risponderà la Juventus U23 allenata da Lamberto Zauli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Israel; Leo, de Winter, Stramaccioni, Anzolin; Miretti, Leone, Zuelli; Soulè, Pecorino, Akè.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Padova Juventus U23 in base alle quote Snai. Il segno 1 riferito alla vittoria dei padroni di casa è quotato a 1.65 mentre viene fissato a 3.50 per il segno X in caso di pareggio e viene proposta una quota che moltiplica 5.25 volte la posta in palio sul segno 2 se vincesse la formazione ospite.



© RIPRODUZIONE RISERVATA