DIRETTA PADOVA LECCO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Padova Lecco: una media di 1.76 gol segnati a partita contro lo 0.97 dei lombardi. Anche la fase difensiva sorride ai veneti, che incassano solo 0.65 reti a gara, mentre il Lecco subisce 1.24 gol di media. Questo si riflette nel rendimento complessivo, con il Padova che ha vinto il 67.65% delle sue partite, a fronte del 26.47% degli avversari. Dal punto di vista dello spettacolo, il Padova è più coinvolto in partite con tanti gol: il 73.53% delle sue gare ha visto almeno due reti, mentre il Lecco si ferma al 64.71%. Per quanto riguarda gli incontri con almeno tre reti, la differenza è meno marcata (44.12% contro 35.29%).

La statistica “entrambe le squadre a segno” è equilibrata, con il Lecco che ha registrato questa condizione leggermente più spesso (52.94% contro 50%). Sul fronte disciplinare, il Lecco si dimostra una squadra più fallosa, con un numero più alto di cartellini totali e una media di ammonizioni superiore a quella del Padova (2.53 contro 1.82). Inoltre, il Lecco ha anche ricevuto qualche cartellino rosso, mentre il Padova è rimasto più disciplinato. Ora commento live della diretta di Padova Lecco. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Padova Lecco streaming video e tv: come seguirla

A differenza di tutte le altre partite della Serie C, la diretta Padova Lecco potrà essere vista in diretta non solo dagli utenti di Sky Sport ma da chiunque ne fosse interessato, sarà infatti la partita che in questa settimana sarà trasmessa sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 252) ma anche in chiaro su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, di conseguenza oltre a SkyGo e NowTv anche RaiPlay permetterà la visione in streaming.

Padova Lecco, lombardi vicini alla salvezza

La diretta Padova Lecco si terrà alle 20.30 ponendo così fine alla trentacinquesima giornata del girone A di Serie C, l’approccio della gara per entrambe le squadre potrebbe essere condizionato dalle partite che si giocheranno i giorni precedenti, i veneti avranno gli occhi puntati sulla partita del Vicenza per provare il sorpasso al primo posto così da ottenere la promozione diretta e non dover partecipare ai playoff.

I blucelesti invece dovranno stare attenti alle partite di Pergolettese e Lumezzane che nel caso di vittoria andrebbero a scavalcare i lombardi, che però saranno sicuramente spinti dall’entusiasmo derivato dalla vittoria 1-0 sulla Giana Erminio.

Padova Lecco, probabili formazioni

La diretta Padova Lecco vedrà con grossa probabilità una sfida con gli allenatori che vorranno affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per assicurarsi la vittoria, Matteo Andreoletti schiererà i biancoscudati con il 3-4-3 con Fortin, Belli, Delli Carri, Perrotta, Favale, Fusi, Crisetig, Capelli, Bortolussi, Spagnoli e Marcillo.

I manzoniani titolari nel 3-5-2 invece dovrebbero essere confermati da Federico Valente con quelli della scorsa partita, Furlan in porta, Kritta, Marrone e Battistini, Cavallini e Anderson sulle fasce, Zanellato, Marino e Frigerio centrocampisti, Sipos e Galeandro attaccanti.

Diretta Padova Lecco, quote e pronostico

I valori assegnati da Pokerstars ai vari risultati possibili della diretta Padova Lecco rendono evidente che i veneti siano nettamente ritenuti come favoriti per la vittoria finale nonostante la buona prova dei lombardi nell’ultima giornata. Lo stop del pareggio 1-1 con l’Atalanta U23 non spaventa quindi tanto che la vittoria della squadra di casa viene data a 1.91, la quota che è stata affidata al pareggio è poco più alta a 2.10 ed è il secondo risultato possibile, la vittoria del Lecco è pagata a 8.00 in quanto rimane molto difficile che accada.