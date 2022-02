DIRETTA PADOVA LECCO/ Streaming video tv: veneti lanciati! (Serie C)

DIRETTA PADOVA LECCO: IL MOMENTO DEI DUE CLUB

La sfida tra Padova e Lecco sarà in diretta a partire dalle 18:00. I padroni di casa sono reduci dal successo esterno per 1-2 contro il Seregno e sono attualmente secondi: la capolista, il Sudtirol, dista 8 punti. Al momento, infatti, il Padova ha 55 punti in classifica, frutto di sedici vittorie, sette pareggi e due sconfitte. Buono il momento del club di Pavanel: nelle ultime cinque gare, quattro vittorie e un pareggio. Gli ospiti sono reduci dal successo per 3-1 contro il Fiorenzuola e sono sedicesimi in classifica, insieme a Juventus U23, Triestina e Piacenza, con 35 punti. Nelle ultime cinque gare il bilancio è di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. La gara, per il Padova, è dunque fondamentale per mantenersi attaccata al Suditorl, mentre il Lecco spera di portare a casa punti utili per la salvezza diretta.

DIRETTA PADOVA LECCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Appuntamento con la 27esima giornata di Serie C, girone A, fissato per oggi, mercoledì 16 febbraio. Tra le gare in programma anche la diretta di Padova Lecco, sfida che si giocherà all’Euganeo. Dove verrà trasmesso il match? Sarà possibile seguire la sfida su Sky Sport o Rai? La risposta è no: niente Pay tv o tv in chiaro per la gara della 27esima giornata di C. Il match sarà dunque in esclusiva su Eleven Sports, piattaforma che detiene interamente i diritti del campionato. È possibile sottoscrivere un abbonamento annuale o mensile o acquistare il singolo evento, in questo caso Padova Lecco.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA LECCO

La diretta di Padova Lecco comincerà alle ore 18 allo allo Stadio Euganeo. Mister Pavanel dovrebbe puntare su un 4-3-3 composto da Donnarumma in porta, Germano, Ajeti, Monaco e Curcio in difesa, Saber, Ronaldo, Della Latta a centrocampo e il tridente d’attacco formato da Chiricò, Ceravolo e Bisulcò. Il Lecco di De Paola invece dovrebbe puntare su un 4-4-2 con linea di difesa composta da Celjak, Marzorati, Battistini ed Enrici davanti a Pissardo. A centrocampo Giudici, Kraja, Masini e Buso e attacco a due con Nepi e Ganz.

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Germano, Ajeti, Monaco, Curcio; Saber, Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Ceravolo, Bifulco. All. Pavanel

LECCO (4-4-2): Pissardo; Celjak, Marzorati, Battistini, Enrici; Giudici, Kraja, Masini, Buso; Nepi, Ganz. Allenatore: De Paola.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Come finirà la diretta Padova Lecco? Le quote ci dicono che la grande favorita è la squadra di casa, non solo per il fattore campo ma anche e soprattutto per la posizione in classifica. La Snai quota l’1 del Padova a 1.53. Il 2 del Lecco è invece a 6.50. L’X è dato a 3.70. Molto più probabile, secondo le quote scommesse, la vittoria della squadra di casa.



