DIRETTA/ Padova Lecco (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C)

DIRETTA PADOVA LECCO: LE STATISTICHE

In vista dell’imminente diretta Padova Lecco, siamo ancora in tempo per dare un’occhiata alle statistiche di queste due squadre che si affronteranno all’Euganeo. I biancorossi sono stati protagonisti fino a questo momento di 53 punti a referto, divisi tra 25 totalizzati in casa e 28 in esterna. Un cammino equilibrato anche in ottica gol con una sola rete di differenza tra quelle fatte in casa e in trasferta (21 a 20) e appena due per i gol subiti con 18 incassati tra le mura amiche contro 20.

I lombardi rispondono con 61 punti, la stragrande maggioranza raccolti davanti al proprio pubblico ovvero 40. Questo per via in primis di una difesa di ferro, da soli 10 gol subiti in casa contro 27 in trasferta, e poi anche per un attacco che sembra più affamato se sostenuto dal proprio pubblico con 27 fatti rispetto ai 17 inflitti agli avversari in trasferta. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA PADOVA LECCO: I TESTA A TESTA

In attesa del fischio d’inizio della diretta Padova Lecco, è tempo di andare a conoscere i precedenti tra le due squadre. Il bilancio sorride alla compagine bianco scudata: 5 vittorie Padova, 1 pareggio e 4 vittorie Lecco. La sfida d’andata ha visto prevalere la compagine lombarda per 2-1: dopo il gol di Ilari e l’autorete di Zambataro, decisivo il timbro di Giudici.

La prima sfida tra Padova e Lecco risale al 3 novembre del 2001, valida per la terza serie: vittoria del Lecco per 0-2. Doppio confronto in equilibrio per quanto concerne lo scorso campionato: gara d’andata vinta dal Lecco per 3-2 e gara di ritorno vinta dal Padova per 2-1. L’unico pareggio risale invece al 24 febbraio del 2008: risultato di 1-1. (Aggiornamento di MB)

DIRETTA PADOVA LECCO: VENETI FAVORITI!

Padova Lecco, in diretta alle ore 14.30 di domenica 16 aprile 2023 allo Stadio Euganeo di Padova, è una gara valida per la 37° giornata del girone A di Serie C. I padroni di casa sono a caccia della matematica certezza di entrare nei playoff, sicurezza che il Lecco ha già raggiunto nell’ultimo turno.

Il Padova è settimo in classifica con 53 punti, frutto di tredici vittorie, quattordici pareggi e nove sconfitte. I biancorossi sono reduci da due vittorie consecutive: 2-0 contro il Sangiuliano City Nova e 0-1 contro il Trento. Il Lecco, invece, è secondo a quota 61 punti, raccolti grazie a diciassette vittorie, dieci pareggi e nove sconfitte. Striscia positiva per i lombardi, che nell’ultimo turno hanno superato 2-1 la Pro Patria.

PADOVA LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Lecco non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Padova Lecco sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA LECCO

Qualche nodo da valutare per i due allenatori, andiamo ad analizzare le probabili formazioni di Padova Lecco. Partiamo dai biancoscudati, Torrente si affida al 4-3-3: Donnarumma, Belli, Valentini, Delli Carri, Crivello, Vasic, Radrezza, Dezi, Liguori, Bortolussi, Russini. Passiamo adeso ai lombardi, in campo con il consueto 3-5-2: Melgrati, Celjak, Stanga, Enrici, Giudici, Zuccon, Ilari, Lepore, Zambataro, Buso, Mangni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Padova favorito sul Lecco secondo gli esperti di scommesse. Andiamo ad analizzare le quote del match grazie a Goldbet: la vittoria del Padova è a 2,05, il pareggio è a 3,05, mentre il successo del Lecco è a 3,40. Non ci saranno molte reti secondo i bookmakers: Under 2,5 a 1,48 e Over 2,5 a 2,30. Infine, Gol a 2,05 e No Gol a 1,69.











