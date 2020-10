Diretta Padova Legnago Salus/ Streaming video tv: è derby veneto (Serie C)

DIRETTA PADOVA LEGNAGO SALUS: PADOVANI FAVORITI!

Padova Legnago Salus, in diretta dallo stadio Euganeo della città patavina, è il derby veneto in programma alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 18 ottobre 2020, all’interno della quinta giornata del girone B della Serie C 2020-2021. Si prospetta intrigante la diretta di Padova Legnago Salus, anche perché entrambe le squadre arrivano da una vittoria nella scorsa giornata: il Padova si era imposto per 0-1 sul campo della Fermana, mentre il Legnago si era “regalato” un netto successo per 3-0 contro la Triestina. Morale della favola, il Padova ha sette punti in classifica e fa ancora meglio il neopromosso Legnago, che si gode otto punti che fanno pensare magari a qualcosa in più del semplice obiettivo della salvezza. Oggi logicamente potremo capire qualcosa in più, perché chi riuscirà a vincere tra Padova e Legnago Salus si porterebbe in una posizione di classifica di primissimo piano: attenzione dunque a quello che succederà in questo intrigante derby veneto…

DIRETTA PADOVA LEGNAGO SALUS IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Legnago Salus non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA LEGNAGO SALUS

Esaminiamo adesso le probabili formazioni di Padova Legnago Salus prendendo a modello le scelte dei due allenatori nella scorsa giornata, che hanno portato vittorie a entrambe le squadre venete. Per il Padova dunque si potrebbe ripartire dal seguente 4-3-3: Vannucchi in porta; difesa a quattro con Germano, Pelagatti, Gasbarro e Curcio; Saber, Hallfredsson e Della Latta a formare invece il terzetto di centrocampo ed infine Jelenic, Jefferson e Bifulco titolari nel tridente d’attacco. Per il Legnago indichiamo invece questo 4-3-1-2: Pizzignacco tra i pali; Zanoli, Bondioli, Perna e Ricciardi a comporre la retroguardia; Ranelli, Yabre e Bulevardi titolari nel terzetto di centrocampo ed infine eccoci all’attacco con Giacobbe alle spalle delle due punte Grandolfo e Sgarbi.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche ai pronostici su Padova Legnago Salus in base a quanto ci dice l’agenzia Snai. Favoriti sulla carta i padroni di casa patavini, il segno 1 infatti è quotato a 1,70, mentre poi si sale per il pareggio (naturalmente segno X) che è quotato a 3,40 e si raggiunge infine 5,00 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria degli ospiti del Legnago.



