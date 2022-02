DIRETTA/ Padova Legnago Salus video streaming tv: biancoscudati imbattuti

DIRETTA PADOVA LEGNAGO SALUS: TESTA A TESTA

Leggiamo i precedenti che ci portano alla diretta di Padova Legnago Salus. Allo Stadio Euganeo la gara prima di oggi si è già giocata in tre occasioni con i biancoscudati che sono imbattuti, cosa per altro accaduta anche fuori col Legnago Salus che non ha mai vinto contro questo avversario nemmeno tra le sue mura amiche. L’ultima sfida a Padova tra le due si è giocata in questa stagione lo scorso 14 settembre per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C. Il match terminò col risultato di 1-0 grazie a una rete di Bifulco al minuto numero 41.

Tornando indietro nel tempo troviamo un 1-1 dell’ottobre 2020 a margine di una gara comandata dagli ospiti per 77 minuti. I biancocelesti infatti la sbloccavano con un gol di Bulevardi dopo 120 secondi. La pareggiava Della Latta al minuto 79. C’è poi da raccontare un 2-1 del dicembre 2014 in una gara valida per la quattordicesima giornata di Serie D. Sarà dunque molto interessante vedere quello che accadrà nella gara di oggi tra due squadre di ottimo livello.

DIRETTA PADOVA LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Legnago Salus non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

ARRIVA IL FANALINO DI CODA…

Padova Legnago Salus, in diretta mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C. Il pareggio col Trento è costato caro ai biancoscudati, che si sono ritrovati a non approfittare della frenate del Sudtirol contro la Pro Patria, restando a 8 lunghezze di distanza dalla vetta: il club veneto ha esonerato il tecnico Massimo Pavanel, chiamando Massimo Oddo a guidare il Padova.

All’Euganeo arriva il fanalino di coda della classifica del girone A, quel Legnago Salus sconfitto 0-3 in casa dalla Pro Vercelli e ora a -3 dalla Giana Erminio penultima, con i veronesi sempre più a rischio di una retrocessione diretta. Il 14 settembre scorso le due squadre si sono già affrontate a Padova in questa stagione in Coppa Italia, biancoscudati vincenti 1-0 contro Bifulco, mentre all’andata il Padova ha calato il poker in casa del Legnago Salus con reti di Kirwan, Della Latta e doppietta di Nicastro.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA LEGNAGO SALUS

Le probabili formazioni della diretta Padova Legnago Salus, match che andrà in scena allo stadio Euganeo di Padova. Per il Padova, Massimo Oddo schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma, Kirwan, Ajeti, Gasbarro, Pelagatti; Dezi, Ronaldo, Hraiech; Chiricò, Ceravolo, Bifulco. Risponderà il Legnago Salus allenato da Michele Serena con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Enzo; Ricciardi, Gasparetto, Pellizzari, Rossi; Antonelli, Yabre, Paulinho; Lollo; Juanito, Buric.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Padova Legnago Salus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.70, mentre l’eventuale successo del Legnago Salus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.00.

