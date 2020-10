Diretta/ Padova Mantova (Serie C) streaming video e tv: Virgiliani all’Euganeo

DIRETTA PADOVA MANTOVA: SFIDA AFFASCINANTE

Padova Mantova, diretta dal signor Longo di Paola, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie C nel girone B, in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Euganeo. I Virgiliani tornano in un teatro di tante rappresentazioni importanti, ma lo fanno da matricola dopo la promozione dalla Serie D. Il Mantova ha esordito col botto andando a vincere sul campo della Fermana, ma alla seconda giornata si è fatto sorprendere in casa dal Carpi. Proverà a centrare la sua prima vittoria in campionato il Padova, dopo l’esordio con la bruciante sconfitta interna contro l’Imolese per i biancoscudati è arrivata un’impresa in Coppa Italia, con il successo sul campo del Frosinone, e il primo punto in campionato. L’1-1 in casa contro il Fano non è stato comunque pienamente soddisfacente viste le ambizioni dei veneti in questo avvio di stagione, peraltro nelle Marche il Padova si è fatto anche rimontare, sprecando l’iniziale vantaggio siglato da Simone Della Latta.

DIRETTA PADOVA MANTOVA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Padova Mantova, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA MANTOVA

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Padova e Mantova. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Andrea Mandorlini con un 4-3-2-1: Vannucchi; Pelagatti, Andelkovic, Kresic, Gasbarro; Della Latta, Hallfredsson, Germano; Ronaldo, Jelenic; Jefferson. Gli ospiti guidati in panchina da Emanuele Troise affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 3-4-3 come modulo di partenza: Tozzo, Bianchi, Milillo, Panizzi; Gerbaudo, Mazza, Zibert, Silvestro; Guccione, Cheddira, Rosso.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Padova Mantova grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 1,60, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,60, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 5,75 la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA