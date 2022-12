Diretta/ Padova Mantova, streaming video tv: scontro diretto (Serie C)

DIRETTA PADOVA MANTOVA: VENETI FAVORITI!

Padova Mantova, in diretta sabato 17 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie C. C’è voglia di riscatto in questo scontro diretto tra due formazioni ambiziose ma reduci da una prima parte di stagione tra luci e ombre.

Il Padova condivide il dodicesimo posto con Albinoleffe e SG City Nova a 23 punti, frutto di sei vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 2-1 contro il Lecco. Il Mantova, invece, è sedicesimo a quota 20 punti, raccolti grazie a cinque vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte. Nell’ultima giornata il pirotecnico 3-3 contro la Pro Vercelli.

PADOVA MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Mantova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Padova Mantova sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA MANTOVA

Resta qualche nodo da sciogliere per i due allenatori in vista del fischio d’inizio della diretta Padova Mantova, andiamo a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dai biancoscudati, il modulo è il 4-3-3: Donnarumma, Germano, Belli, Gasbarro, Zanchi, Vasic, Dezi, Cretella, Liguori, De Marchi, Piovanello. Spazio adesso al probabile undici dei lombardi, schierati con lo stesso schieramento: Chiorra, Matteucci, Ghilardi, Iotti, Ceresoli, Gerbaudo, De Francesco, Procaccio, Guccione, Yeboah, Mensah.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Padova Mantova vedono favorita la formazione di casa. Andiamo a conoscere i numeri dell’1-X-2 grazie a Goldbet: la vittoria del Padova è a 2,05, il pareggio è quotato 3,05, mentre il successo del Mantova è a 3,65. Sarà una gara molto chiusa secondo i bookmakers: Under 2,5 a 1,51 e Over 2,5 a 2,35.

