Diretta Padova Matelica/ Streaming video e tv: patavini per la vetta (Serie C)

DIRETTA PADOVA MATELICA: BIG MATCH PER IL GIRONE B

Padova Matelica, in diretta dallo Stadio Euganeo di Padova, è la partita in programma oggi, domenica 15 novembre 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 20.00. Per la 11^ giornata del campionato di Serie C, sono dunque riflettori puntati nel girone B e alla diretta tra Padova e Matelica, match a cui i patavini sono chiamati a dare il massimo per riprendersi la vetta solitaria nella classifica del girone. Il turno infrasettimanale di campionato, occorso solo lo scorso mercoledì, ha visto la compagine scudata sconfitta per 3-0 conto il Perugia: un KO che ha portato proprio gli umbri a scavalcare la compagine di Mandolini al primo gradino. Una brutta serata dunque per il Padova, che deve essere subito messa alle spalle, ai danni ovviamente del Matelica. La squadra di Mister Colavitti però non lascerà il campo senza combattere: anzi i biancorossi, solo ottavi in graduatoria e con alle spalle due vittorie di fila si annunciano rivali ben ostici, da non sottovalutare. Chissà che succederà in campo quest’oggi!

PADOVA MATELICA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come ormai sappiamo, non è prevista una diretta tv di Padova Matelica: l’intero programma del campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports, che ormai da qualche anno fornisce tutte le gare in diretta streaming video. Per accedere al servizio bisognerà essere abbonati, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento; naturalmente la visione del match passerà attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA MATELICA

Per le probabili formazioni della diretta tra Padova e Matelica, big match della Serie C, ecco che mister Mandorlini potrebbe confermare gran parte dell’11 visto in campo mercoledì sera contro il Perugia. Sicuramente saranno ancora una volta titolari dal primo minuto Soleri e Nicastro in attacco, mentre nella mediana a 5 scalpitano per una maglia da titolari Hallfredsson, Hraeich e Della Latta: Germano-Curcio dovrebbero collocarsi sull’esterno del reparto. Per la difesa del Padova si faranno poi avanti anche Kresic, Gasbarro e Pelagatti. Spazio al 4-3-3 per l’11 del Matelica, dove Colavitto dovrebbe confermare dal primo minuto davanti al numero 1 Martorel i centrali Magri e Cason: Masini e Maurizio si occuperanno dei corridoi. Nella mediana a tre irrinunciabile al centro il capitano Bordo: Calcagni e Balestrero saranno le mezz’ali: in avanti non dovrebbero mancare Franchi, Leonetti e Volpicelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio del match del girone B di Serie C non facciamo fatica a consegnare ai padroni di casa il netto favore del pronostico. Per l’agenzia di scommesse Eurobet ecco che nell’1×2 il successo del Padova è stato quotato a 1.68, contro il 5.00 segnato per la vittoria del Matelica, mentre il pari pagherà la posta a 3.50.



