Diretta Padova Milano/ Streaming video Rai, bell’anticipo in Superlega

Padova Milano, diretta dagli arbitri Rocco Brancati e Mauro Goitre, si gioca alle ore 18.15 di stasera, sabato 7 novembre 2020, come anticipo della nona giornata della Superlega di volley maschile 2020-2021. Sarà dunque la diretta di Padova Milano a caratterizzare il sabato degli appassionati di pallavolo, anche se purtroppo incombe l’incubo Covid, che ad esempio ha già imposto all’Allianz Milano il rinvio della partita di settimana scorsa contro Perugia. Ricordato che nello scorso turno di campionato per la Kioene Padova era invece arrivata una sconfitta per 3-1 sul campo di Piacenza, ecco che in classifica gli obiettivi di Padova e Milano appaiono profondamente diversi: la Kioene ha appena 4 punti e di conseguenza la priorità per i veneti deve essere la salvezza, mentre Milano si trova a quota 14 punti con una partita da recuperare e si candida di conseguenza a un ruolo da protagonista a ridosso delle più forti big del campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PADOVA MILANO

La diretta tv di Padova Milano sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, di conseguenza tifosi e appassionati di pallavolo sanno che potranno ricorrere anche alla diretta streaming video che sarà fornita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DA RAIPLAY.IT

DIRETTA PADOVA MILANO: IL CONTESTO

Arriviamo dunque alla diretta di Padova Milano in contesti assai differenti per le due formazioni, che come abbiamo accennato stanno vivendo una prima parte di stagione di Superlega assai diverse fra loro. Per Padova domenica scorsa è arrivata a Piacenza l’ennesima sconfitta di una stagione difficile, non sono bastati 21 punti di Stern e un primo set vinto 16-25 perché alla lunga gli emiliani hanno preso il sopravvento su una Kioene che è durata troppo poco su ottimi livelli. L’Allianz Milano invece fin dalle prime giornate è stata protagonista di un campionato molto positivo, anche se nelle ultime due settimane i lombardi sono rimasti a secco: prima la sconfitta contro Civitanova, poi il rinvio della partita contro Perugia potrebbero avere spezzato il momento magico, urge dunque ritrovare il ritmo partita e anche il successo. La trasferta di Padova sarà l’occasione giusta?

