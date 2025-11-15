Diretta Padova Milano streaming video Rai: orario e risultato live della partita per la Superlega di volley, oggi sabato 15 novembre 2025

DIRETTA PADOVA MILANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci al via della diretta Padova Milano, l’Allianz tornerà a giocare dopo un paio di settimane di riposo in un calendario che sarà quindi molto particolare per i meneghini, più regolare invece il ritmo delle partite per i padroni di casa, che domenica scorsa hanno perso per 3-0 a Modena, una sconfitta in verità piuttosto netta per Padova, come indicano i parziali di 25-22, 25-20, 25-17 e appena 72 minuti di gioco al PalaPanini.

L’allenatore Jacopo Cuttini, nelle dichiarazioni riportate sul sito ufficiale della Pallavolo Padova si era comunque detto soddisfatto per il “buon approccio alla gara”, mentre fra gli elementi negativi “abbiamo pagato un po’ di tensione, e il servizio non ci ha aiutato, così come non ci ha sostenuto per tutta la partita. È un aspetto su cui dobbiamo crescere, trovando equilibri migliori”. I rimpianti di Cuttini si concentravano sul primo set, quando “abbiamo avuto delle occasioni importanti che abbiamo sprecato, forse per tensione o per qualche disattenzione di troppo. Su queste situazioni dobbiamo essere molto più cinici”. Ci saranno miglioramenti già oggi? Ce lo dirà la diretta Padova Milano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PADOVA MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Padova Milano in tv è stata selezionata per essere l’anticipo in chiaro su Rai Sport e quindi anche su Rai Play in diretta streaming video, che si aggiunge a VBTV.

DIRETTA PADOVA MILANO RAIPLAY

QUANTO PESA IL FATTORE CAMPO!

Stessi punti in classifica, anche se dovremo fare qualche distinzione: questo è lo scenario verso la diretta Padova Milano, che si giocherà alle ore 18.00 di oggi, sabato 15 novembre 2025, presso la Kioene Arena della città veneta per la quinta giornata della Superlega di volley maschile, con un calendario sul quale bisogna spendere qualche precisazione.

Infatti siamo alla quinta giornata, però è già stata disputata la sesta, che è andata a colmare il vuoto lasciato dal rinvio della Supercoppa Italiana, con l’eccezione però proprio della partita della Allianz Milano, che di conseguenza giunge all’incontro odierno con quattro partite disputate fino a questo momento, in attesa del recupero di mercoledì prossimo.

I lombardi finora vantano 5 punti con due vittorie e altrettante sconfitte in un cammino molto regolare: due successi in casa e due ko lontano da Milano. Di questa dipendenza dal fattore campo proverà quindi magari ad approfittarne la Sonepar Padova, che però con gli stessi 5 punti ha fatto meno bene finora, per i veneti infatti abbiamo due vittorie ma tre sconfitte.

C’è una costante: anche Padova infatti finora ha sempre vinto in casa e sempre perso fuori, ecco allora che il fattore campo non diventa solo un aspetto simbolico ma potrebbe davvero decidere la diretta Padova Milano. Questa almeno sarà la speranza dei patavini, ai meneghini il compito di sfatare per la prima volta in stagione questa statistica…

DIRETTA PADOVA MILANO: DUE SQUADRE CHE VOGLIONO SALIRE

Abbiamo allora presentato la statistica che sembra “dominare” l’analisi verso la diretta Padova Milano. Potremmo virtualmente considerare più avanti in classifica i lombardi, che devono recuperare la partita casalinga contro il fanalino di coda Grottazzolina, contro la quale Padova ha ottenuto la sua unica vittoria da tre punti in questa Superlega. I veneti arrivano dal nono posto nella scorsa stagione, appena fuori dalla zona playoff che potrebbe dunque essere il grande obiettivo per Padova nel campionato in corso: Milano potrebbe essere una rivale e quindi vincere oggi avrebbe davvero un notevole significato.

Il Powervolley Milano dal canto suo ha questo “jolly” da spendere nel recupero, ma naturalmente sul campo di una potenziale rivale per lo stesso obiettivo vincere sarebbe comunque significativo. L’Allianz l’anno scorso ha accumulato una bella esperienza anche internazionale in Champions League, che potrà tornare utile nell’avventura in Challenge Cup, in campionato come detto ci sarebbe da migliorare in trasferta e l’occasione potrebbe essere propizia già oggi grazie alla diretta Padova Milano…