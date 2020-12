Diretta/ Padova Modena (Serie C) streaming video tv: biancoscudati al top

DIRETTA PADOVA MODENA: VENETI LANCIATI!

Padova Modena in diretta dallo stadio Euganeo di Padova, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. I biancoscudati sono tornati al top nella staffetta che li sta vedendo protagonisti con il Sudtirol nella caccia al primo posto. Il Padova vincendo con un netto 0-3 a Gubbio ha approfittato del pari degli altoatesini contro la Virtus Verona, appaiandoli di nuovo in vetta. Le due battistrada devono però guardarsi anche da Modena e Cesena, che spingono alle spalle, e quello con i canarini può essere considerato un vero e proprio scontro diretto per il primato. Gli emiliani infatti agguanterebbero il Padova in classifica in caso di vittoria, con l’ultimo successo interno contro il Fano il Modena ha messo in fila 3 vittorie consecutive, vantando soprattutto con soli 8 gol subiti la miglior difesa del girone. Un dato molto importante visto l’equilibrio nel raggruppamento: il Padova, che con 32 gol realizzati vanta invece il miglior attacco, proverà a mettere in crisi le certezze della formazione allenata da Mignani in quello che può essere considerato il vero big match del turno pre-natalizio.

DIRETTA PADOVA MODENA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Modena sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA MODENA

Le probabili formazioni di Padova Modena, sfida che andrà in scena presso lo stadio Euganeo di Padova. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Andrea Mandorlini con un 4-3-1-2: Vannucchi; Germano, Pelagatti, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Ronaldo, Hallfredsson; Buglio; Jefferson, Nicastro. Gli ospiti guidati in panchina da Michele Mignani schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Gagno; Bearzotti, Pergreffi, Zaro, Mignanelli; Prezioso, Gerli, Davì; Tulissi; Spagnoli, Monachello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Padova e Modena, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.05, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.10, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.70.

© RIPRODUZIONE RISERVATA