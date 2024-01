DIRETTA PADOVA MODENA/ Video streaming tv: 107 precedenti, dominio gialloblu (SuperLega, 25 gennaio 2024)

DIRETTA PADOVA MODENA: I TESTA A TESTA

Sono addirittura 107 i precedenti nella diretta di Padova Modena: impossibile ovviamente parlare del quadro generale in maniera approfondita, possiamo innanzitutto dire che come potevamo aspettarci gli emiliani dominano il testa a testa con la bellezza di 87 vittorie contro le 20 affermazioni dei veneti, mentre se parliamo delle sole partite disputate al PalaPanini – o comunque in casa di Modena – il bilancio diventa ancora più sproporzionato con un nettissimo 50-6. Padova non vince in casa di Modena dal 2017-2018, 13^ giornata di andata in regular season; alla Kioene Arena le cose sono andate leggermente meglio perché l’anno scorso Padova si era imposta al tie break nel playoff per il quinto posto.

Diretta/ Chieri Milano (risultato finale 2-3): il Vero Volley rischia ma vince al tie break (21 gennaio 2024)

I veneti avevano ottenuto il successo anche nel match casalingo di regular season, terminato 3-1 con un primo set incredibile (33-31); l’ultima sfida ai playoff è quella del 2015-2016 nei quarti di finale, quando il fattore campo era stato rispettato nelle prime tre partite ma poi Modena aveva fatto il blitz in gara-4 prendendosi la semifinale; quella squadra avrebbe poi vinto lo scudetto eliminando Trento in semifinale e battendo Perugia nella serie per il tricolore, dunque un ottimo ricordo ma è anche l’ultimo campionato messo in bacheca dalla Valsa Group, che dunque ora va a caccia del suo passato glorioso. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Civitanova Milano (risultato finale 3-2): Lube al tie-break! (SuperLega, 21 gennaio 2024)

DIRETTA PADOVA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Modena sarà in chiaro per tutti: è questo infatti l’appuntamento su Rai Sport per la 16^ giornata di SuperLega. Dovrete selezionare il canale 57 del vostro telecomando, ricordando che in alternativa il match sarà fruibile anche sul decoder di Sky Sport (naturalmente per gli abbonati alla televisione satellitare); per quanto riguarda l’opzione della diretta streaming video, potrete visitare il sito di Rai Play o attivare la relativa app sui vostri dispositivi mobili, o ancora sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Volleyballworld.net che garantisce la messa in onda di tutte le partite del campionato. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI PADOVA MODENA

DIRETTA/ Pinerolo Vallefoglia (risultato 0-0) video streaming Rai: si gioca! (volley, oggi 20 gennaio 2024)

PADOVA MODENA: EMILIANI IN CALO!

Padova Modena sarà in diretta dalla Kioene Arena, alle ore 20:30 di giovedì 25 gennaio: si gioca l’anticipo per la 16^ giornata nel campionato di volley SuperLega 2023-2024. Ci avviciniamo alla conclusione della regular season, e Modena deve fare i conti con una situazione poco brillante: sconfitta nettamente in casa da Perugia, è rimasta all’ottavo posto in classifica e rischia seriamente di non giocare i playoff, sarebbe una delusione incredibile per una piazza che ha scritto pagine storiche in Italia e in Europa ma che da qualche anno sta vivendo un momento di flessione anche e soprattutto economica.

Modena rischia di scivolare in nona posizione anche in virtù dell’ultima sconfitta di Padova, caduta a Cisterna di Latina: la squadra veneta deve stringere i denti in chiave salvezza anche se il margine su Catania (7 punti) rimane confortante, l’obiettivo è quello dei piazzamenti dal quinto posto a scendere anche se vincere oggi con 3 punti naturalmente spalancherebbe l’orizzonte anche sui playoff. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Padova Modena, aspettando la quale possiamo fare qualche incursione attraverso i temi principali presentati qui alla Kioene Arena tra qualche ora.

DIRETTA PADOVA MODENA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Padova Modena è delicata, molto delicata soprattutto per la Valsa Group: come detto, tutto sommato Padova ha un bel distacco dall’ultima posizione in classifica e quanto otterrà nelle ultime sette giornate di regular season sarà tutto guadagno. Arrivare ai playoff non era troppo contemplato all’inizio della stagione e l’andamento della SuperLega ci sta dicendo questo, tuttavia le sorprese e i ribaltoni possono sempre capitare e allora vedremo se Padova riuscirà davvero ad avvicinare l’ottava posizione.

Quella che Modena difende dagli assalti di Cisterna: i gialloblu stanno disputando un campionato sotto il par, i playoff erano chiaramente considerati un obiettivo minimo ma adesso c’è il serissimo rischio di non giocarli. Stiamo pur sempre parlando di una squadra che l’anno scorso ha vinto la Cev Cup e che anche in un periodo di rifondazione o comunque rilancio ha le capacità per inserirsi nelle prime quattro-cinque squadre in Italia; questo non sta succedendo e allora questa sera è attesa una reazione d’orgoglio per blindare almeno la post season, poi si vedrà eventualmente come procederanno le cose…











© RIPRODUZIONE RISERVATA