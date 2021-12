Diretta Padova Modena/ Streaming video Rai: punti pesanti (Superlega volley)

DIRETTA PADOVA MODENA: GRANDE SFIDA!

Padova Modena, diretta dagli arbitri Ubaldo Luciani e Lorenzo Mattei, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 18 dicembre 2021, presso la Kioene Arena della città veneta, dove si disputerà questo anticipo della tredicesima giornata della Superlega di volley maschile 2021-2022, ultimo turno del girone d’andata del massimo campionato di pallavolo. La diretta di Padova Modena metterà in palio punti pesanti, soprattutto per definire quale sarà il tabellone della Coppa Italia, come sempre determinato alla fine del girone d’andata.

La Kioene Padova ha 15 punti, è attualmente settima ma la classifica ha ancora qualche asterisco e sarebbe preziosa una vittoria per non dover fare troppi calcoli sui risultati altrui. Attenzione però alla Leo Shoes PerkinElmer Modena, che dopo un difficile inizio di stagione ha infilato sei vittorie consecutive in campionato. Gli emiliani di certo non vorranno fermarsi sul più bello, cosa succederà in Padova Modena?

DIRETTA PADOVA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Modena sarà garantita oggi in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), di conseguenza la partita di pallavolo sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il sito Internet oppure l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA PADOVA MODENA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Padova Modena, possiamo dire che il cammino della squadra veneta stia sostanzialmente rispettando le aspettative di inizio campionato. Padova sta mantenendo un discreto margine sulla zona salvezza e può pensare anche a qualcosina in più, anche se la sconfitta di settimana scorsa a Vibo Valentia è stata un colpo piuttosto brutto. Ora servirebbe subito tornare a sorridere, anche se riuscirci contro una big contro Modena non sarà evidentemente una impresa facile per la Kioene Padova.

Quanto a Modena, va detto che gli emiliani a inizio campionato avevano faticato davvero tanto, tuttavia poi i ragazzi di Andrea Giani hanno finalmente ingranato la marcia giusta ed è arrivata la già citata serie di sei vittorie consecutive, tra cui possiamo citare ad esempio per il valore anche degli avversari il colpo al tie-break a Perugia e il perentorio 3-0 casalingo nel turno precedente contro Trento. Le prime dire posizioni sono comunque irraggiungibili (almeno sul breve termine), ma Modena punta ad essere almeno terza e poi chissà…



