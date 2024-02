DIRETTA PADOVA MONZA/ Video streaming Rai: che equilibrio nella storia! (volley SuperLega, 24 febbraio 2024)

DIRETTA PADOVA MONZA: I TESTA A TESTA

Cosa possiamo dire della diretta di Padova Monza per quanto riguarda i suoi precedenti? Contiamo 28 sfide tra queste due squadre, a cominciare dal 2010-2011: per quattro stagioni Padova Monza si è giocata in Serie A2, poi nel massimo campionato di volley maschile. Il bilancio è sostanzialmente in equilibrio: sono infatti 15 le vittorie del Vero Volley contro 13 affermazioni della Kioene, spostandoci sulle sole partite disputate in Veneto scopriamo che Padova si prende il comando delle operazioni con 8 vittorie, di conseguenza Monza è stata corsara su questo taraflex in cinque occasioni.

DIRETTA/ Piacenza Jastrzebski (risultato finale 3-2): alla Gas Sales il quarto d'andata! (21 febbraio 2024)

Per due volte questa partita ha rappresentato un incrocio per i playoff dal quinto all’ottavo posto, quelli che la Kioene giocherà anche in questo campionato: l’anno scorso Monza si era imposta con un netto 3-0 casalingo, sei anni fa sempre vittoria della squadra brianzola che però aveva ottenuto un successo al tie break in trasferta. Vale anche la pena riferire che Padova ha vinto la sua ultima partita casalinga ormai parecchio tempo fa: bisogna tornare a un 3-1 del 2018 nella quinta giornata di andata della regular season, l’ultimo colpo esterno di Monza (che ha vinto le ultime tre trasferte in terra veneta) è invece un 3-0 dello scorso campionato, anche in questo caso nell’andata della stagione regolare. Vedremo come andrà oggi alla Kioene Arena… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Berlino Trento (risultato finale 0-3) streaming video tv: Itas sul velluto! (21 febbraio 2024)

PADOVA MONZA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Monza sarà trasmessa su Rai Sport: è questa infatti la partita che, trattandosi di un anticipo nella giornata di volley SuperLega, viene affidata alla televisione di stato. Il canale è al numero 58 del vostro televisore, e ovviamente sarà possibile usufruire dell’opzione di diretta streaming video visitando il sito di Rai Play oppure installando e attivando la relativa app; in aggiunta, bisogna ricordare che tutti i match di questo campionato maschile sono garantiti anche dalla piattaforma Volleballworld.net, ma in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, PADOVA MONZA

Diretta/ Eczacibasi Scandicci (risultato finale 3-2): la Savino del Bene cade al tie break (21 febbraio 2024)

CONTA SOLO PER I BRIANZOLI!

Padova Monza, partita diretta dagli arbitri Michele Brunelli e Alessandro Cerra, si gioca alle ore 18:00 di sabato 24 febbraio presso la Kioene Arena: è l’anticipo nella 21^ giornata del campionato di volley SuperLega 2023-2024, penultimo turno di regular season. Ormai questo match conta solo per il Vero Volley: Monza infatti è già aritmeticamente qualificata ai playoff ma vuole andare a prendersi una posizione migliore, al momento sarebbe la sesta ma può ancora diventare quinta (difficile che sia invece la quarta o la terza piazza), cambierebbe chiaramente solo l’avversaria perché comunque non ci sarebbe la possibilità di avere il fattore campo.

SuperLega invece esaurita per Padova, così possiamo dire: la Kioene è abbondantemente salva dopo il successo netto su Catania, giocherà gli spareggi per le qualificazioni alle coppe (da non sottovalutare) ma non può più raggiungere i playoff, di conseguenza utilizzerà le ultime due partite per provare a migliorare una classifica che però non dovrebbe dare più dell’attuale decimo posto. Vedremo allora cosa succederà nel corso della diretta di Padova Monza, mentre aspettiamo che si giochi approfondiamo ulteriormente i suoi temi principali.

DIRETTA PADOVA MONZA: RISULTATI E CONTESTO

Ci apprestiamo a vivere la diretta di Padova Monza, e cosa possiamo dire di questa partita di SuperLega? Sicuramente Monza si è regalata una stagione interessante: la società brianzola ha giocato la finale di Coppa Italia raggiungendola a sorpresa, e in campionato è riuscita a tenere una posizione sempre utile per arrivare ai quei playoff che ora sono una realtà concreta. Alla fine, almeno per il momento, la differenza con la corazzata Civitanova e con Piacenza è di 4 punti: questo ci dice di un Vero Volley che ha fatto un bel salto di qualità, ma ora dovrà confermarsi nel lungo periodo.

Forse avrebbe potuto fare qualcosa in più Padova: certamente la post season era difficile perché ci sono squadre più attrezzate per raggiungerla, ma che la Kioene sia fuori dai calcoli con due giornate di anticipo è chiaramente una delusione per una piazza che ha sempre respirato volley a ottimi livelli, ma che ora si dovrà accontentare delle posizioni di rincalzo. Non resta che chiudere al meglio questa SuperLega iniziando già a concentrarsi sulla prossima, intanto vedremo cosa succederà alla Kioene Arena perché in ogni caso la diretta di Padova Monza merita di essere guardata sino in fondo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA