Diretta Padova Monza/ Streaming video tv: decisiva per la metà classifica (Volley)

DIRETTA PADOVA MONZA: BUON MOMENTO PER GLI OSPITI

Padova Monza sarà in diretta oggi per la ventunesima giornata della Superlega di volley maschile 2021-2022. Dopo la qualificazione ottenuta alla Semifinale di CEV Cup, dove affronterà i russi di Kazan, i monzesi sono pronti a sfidare la Kioene Padova nella ottava giornata di ritorno di Superlega.

La gara, in programma oggi, sabato 12 febbraio alle ore 18.30, offrirà agli ospiti la possibilità di proseguire con il buon momento che stanno vivendo. In casa rossoblù, infatti, è tornato l’entusiasmo dopo un inizio 2022 non proprio semplice. Ecco che allora contro il Padova, il Monza potrebbe avere la possibilità di allungare ulteriormente in classifica. Nell’ultima gara giocata, all’andata, fu proprio la squadra veneta ad imporsi sugli avversari al tie break, con il risultato di 3 a 2.

DIRETTA PADOVA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Monza, in programma questa sera alle 18.30, sarà visibile in chiaro sul palinsesto della tv di stato. Il match di Superlega si potrà seguire su Rai Sport + HD oltre che, come al solito, sul portale Volleyballworld.tv al quale si può sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale. Seguire il match in diretta streaming video è possibile: basta infatti aprire l’app di Rai Play, scegliere il canale corrispondente (in questo caso Rai Sport + HD) e godersi la gara live. La sfida, valida per la 21esima giornata della stagione, promette spettacolo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA PADOVA MONZA: RISULTATI E CONTESTO

La sfida tra Padova e Monza sarà importante per la classifica: le due formazioni sono infatti poco distanti. Il Monza, che ha disputato due gare in più (19) rispetto agli avversari (17), è a 25 punti in classifica. Il Padova, invece, è a 21 punti. La classifica recita: Sir Safety Conad Perugia 50, Cucine Lube Civitanova 42, Itas Trentino 39, Leo Shoes PerkinElmer Modena 35, Allianz Milano 27, Vero Volley Monza 25, Gas Sales Bluenergy Piacenza 25, Kioene Padova 21, Verona Volley 21, Top Volley Cisterna 20.

Nell’ultimo turno di Superlega, il Volley Monza ha battuto 3 a 1 il Top Volley Cisterna. Anche il Padova è reduce da un successo. Nell’ultima gara disputata, recupero del 16esimo turno, ha battuto 3 a 1 il Porto Robur Costa. La gara, dunque, potrebbe essere molto importante per due formazioni che al momento si trovano in un buono stato di forma e soprattutto vicine in classifica.

