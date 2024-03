DIRETTA/ Padova Pergolettese video streaming tv: ci sono sei precedenti (Serie C, 28 marzo 2024)

DIRETTA PADOVA PERGOLETTESE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Padova Pergolettese sta per iniziare e in attesa dell’arrivo da parte del direttore di gara vi mostriamo i sei precedenti trovati tra queste due formazioni giocati tra il 2021 e il 2023. L’ago della bilancia pende dalle parti della squadra di casa con ben tre successi contro le due vittorie dai gialloblù ed un unico pareggio. La prima sfida è quella giocata il 4 settembre 2021. Vittoria Padova grazie alla rimonta firmata dai gol di Della Latta e Biasci.

Diretta/ Pro Vercelli Padova (risultato finale 2-0): Mustacchio su rigore! (Serie C, 24 marzo 2024)

Gara di ritorno che è stata vinta in trasferta dai biancoscudati. Ad andare in rete il difensore centrale, attualmente in forza al Cluj, Ajeti. La terza partita ha visto vincere incredibilmente la Pergolettese con il pesante risultato di 5-0, per poi avere ancora un altro successo nella gara di ritorno imponendosi in trasferta per 0-3. Le due sfide finali hanno visto in un caso vincere il Padova con il risultato di 1-0 e nell’ultima dividersi la posta in palio con una rete per parte firmata da Mazzarani e Belli. (Marco Genduso)

Diretta/ Pergolettese Novara (risultato finale 1-1): Tonoli spreca! (Serie C, 24 marzo 2024)

DIRETTA PADOVA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Padova Pergolettese bisognerà possedere l’abbonamento alla tv di Sky, oltre a questo però, servirà anche l’acquisto del pacchetto calcio, in maniera tale da sbloccare i canali dal 251 in poi dove il match verrà trasmesso. In alternativa per i più “Smart” si potrà vedere su NowTv con le medesime modalità facendo parte dell’ecosistema Sky.

LA PRESENTAZIONE

L’erba verde dello stadio è stata innaffiata a dovere per questa diretta di Padova Pergolettese che si giocherà proprio oggi 28 marzo 2024 alle 20,45 per la 34esima giornata di Serie C. I padroni di casa nonostante un periodo altalenante con sconfitte e pareggi, occupano comunque il secondo posto in classifica. Tuttavia, la recente sconfitta per 2-0 contro la Pro Vercelli ha messo in evidenza alcune debolezze che la squadra cercherà sicuramente di correggere.

Catania Padova a porte chiuse/ La decisione ufficiale per la finale di Coppa Italia Serie C (21 marzo 2024)

La Pergolettese arriva da un pareggio contro il Novara, un risultato che li ha spinti al 16º posto in classifica, ancora in una delicata posizione di rischio retrocessione. Sarebbe una grave perdita per la categoria fare a meno di loro, ma la squadra nelle ultime usicte sta mettendo una grinta che le è mancata fino a questo momento.

PADOVA PERGOLETTESE: PROBABILI FORMAZIONI

Come di consueto cerchiamo i possibili protagonisti della diretta di Padova Pergolettese dalle probabili formazioni: per il Padova, è difficile immaginare la formazione senza Zamparo in campo. Anche se non segna da tre giornate, il suo contributo va oltre ai gol: la sua abilità nel proteggere la palla permette ai compagni di salire e creare sovrapposizioni.

Dall’altra parte del campo, ci sarà probabilmente Guiu sull’out di destra. Si è distinto recentemente per la sua capacità di mettere assist precisi per i suoi compagni d’attacco, tra cui anche il gol nella precedente uscita nato da un suo assist al bacio.

PADOVA PERGOLETTESE, LE QUOTE

Osserviamo insieme le quote della diretta di Padova Pergolettese grazie al sito di Snai: il bookmaker mette il segno 1 a 1,8 ma occhio anche al pareggio che per l’occasione è stato fissato a 2,6. La vittoria della squadra ospite invece è a 2,9.











© RIPRODUZIONE RISERVATA