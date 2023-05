DIRETTA/ Padova Pergolettese video streaming tv: sei precedenti nel terzo millennio

DIRETTA PADOVA PERGOLETTESE: I TESTA A TESTA

I precedenti nella diretta di Padova Pergolettese ci raccontano di partite che sono andate in scena anche oltre 40 anni fa; nel terzo millennio le sfide dirette tra queste due squadre sono state sei, con un bilancio a favore dei biancoscudati che hanno ottenuto tre vittorie con un pareggio. Tuttavia, attenzione: il Padova si è imposto nella scorsa stagione in entrambe le occasioni, vincendo 2-1 (in rimonta) all’Euganeo con i gol di Simone Della Latta e Tommaso Biasci dopo il vantaggio di Bernat Guiu Vilanova. Tuttavia, quest’anno la Pergolettese ha fatto en plein: due successi con ben 8 gol segnati e 0 subiti.

Se già all’inizio di ottobre aveva sorpreso il 5-0 del Voltini, perché i veneti erano secondi in classifica, è stato del tutto rumoroso il 3-0 esterno che i cremaschi si sono presi all’inizio di febbraio: in gol al 4’ minuto con Mattia Iori, la Pergolettese ha trovato altre due reti nel secondo tempo, nello spazio di 5 minuti, con Luca Villa e Davide Bariti. Dunque, per il Padova non sarà affatto semplice eliminare la Pergolettese dai playoff di Serie C, anche avendo a disposizione il fattore campo e potendosi permettere di pareggiare… (agg. di Claudio Franceschini)

PADOVA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Pergolettese è una di quelle disponibili su Sky Sport. L’alternativa alla trasmissione sulla televisione satellitare rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Padova Pergolettese sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADOVA PERGOLETTESE: VENETI FAVORITI!

Padova Pergolettese, in diretta giovedì 11 maggio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valida per il primo turno della fase a gironi dei play off di Serie C. Dopo due finali consecutive perse nei play off, i biancoscudati ci riprovano anche quest’anno, partendo stavolta dal primo turno della post season dopo il quinto posto finale nel girone A, ottenuto dopo il successo in casa del Mantova, quarta vittoria consecutiva nel finale di campionato dei veneti.

Ha chiuso undicesima ma comunque qualificata ai play off in virtù dei 51 punti conquistati la Pergolettese, brillantemente salva ma con la coda polemica della rimonta subita dalla Triestina che ha condannato il Piacenza: dopo le iniziali voci di un’inchiesta, la partita non è stata comunque messa sub judice. Da segnalare che la Pergolettese è stata in questa stagione la vera bestia nera del Padova, strapazzato dai cremaschi sia all’andata sia al ritorno: i lombardi hanno vinto contro i biancoscudati 5-0 in casa il 9 ottobre 2022 e 0-3 all’Euganeo il 5 febbraio scorso.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della diretta Padova Pergolettese, match che andrà in scena allo stadio Euganeo di Padova. Per il Padova, Vincenzo Torrente schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: A. Donnarumma; Kirwan, Valentini, Delli Carri, Crivello; Radrezza, Dezi; Liguori, Vasic, Russini; Bortolussi. Risponderà la Pergolettese allenata da Alberto Villa con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Soncin; Arini, Piccinini, Tonoli; Bariti, Artioli, Varas, Mazzarani, Villa; Guiu Vilanova, Doumbia.

PADOVA PERGOLETTESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Padova Pergolettese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play off di Serie C. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Pergolettese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.60.











