DIRETTA PADOVA PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso ai numeri della diretta di Padova Pergolettese: la squadra biancoscudata si presenta con numeri decisamente migliori, sia in fase offensiva che difensiva, con una media di 1,81 gol segnati a partita, quasi il doppio rispetto allo 0,97 della Pergolettese. Anche sul fronte difensivo, i veneti subiscono meno reti (0,58 contro 1,19), dimostrando una maggiore solidità. Le differenze si riflettono anche nei risultati ottenuti: il Padova ha vinto il 70,97% delle sue partite, mentre la Pergolettese si ferma al 32,26%.

Questo divario si traduce anche nella percentuale di match con almeno due gol: il Padova ha superato l’Over 1.5 nel 70,97% delle partite, mentre gli ospiti solo nel 58,06%. Sul fronte dell’Over 2.5, invece, le due squadre sono sorprendentemente alla pari, con il 41,94% di partite con almeno tre gol. Un altro dato interessante riguarda la capacità di mantenere la porta inviolata: il Padova ha chiuso 15 match senza subire reti, mentre la Pergolettese si è fermata a 10. Ora finalmente ci siamo: commento live della diretta di Padova Pergolettese. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PADOVA PERGOLETTESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi vedere la diretta Padova Pergolettese su Sky oppure su Now se possiedi un abbonamento valido a una delle due piattaforme. In televisione la partita sarà seguibile sul canale Sky Sport Calcio. In streaming si potrà invece vedere la gara su Now Tv ed anche sull’app Sky Go.

PADOVA PERGOLETTESE, I PATAVINI NON POSSONO SBAGLIARE ANCORA

Va in scena lunedì 17 marzo 2025 alle ore 20:30 la diretta Padova Pergolettese. Presso lo Stadio Euganeo la capolista proverà a ritrovare il successo dopo aver perso nell’infrasettimanale contro il Renate in trasferta, permettendo al Vicenza di avvicinarla. I settantadue punti sin qui guadagnati potrebbero non essere sufficienti perchè i biancoscudati possano mantere la vetta della classifica nel girone A anche al termine di questa trentaduesima giornata di campionato che si sta per concludere.

Gli ospiti hanno inoltre i loro buoni motivi per tentare di vincere fuori casa, essendo ora in dodicesima posizione con trentanove punti. I lombardi hanno ampliato la striscia di gare senza sconfitte vincendo qualche giorno fa di misura contro il Lumezzane, in modo tale da scavalcare proprio i rossoblu in graduatoria. L’obiettivo sarebbe dunque quello di agganciare la coppia formata da Novara e soprattutto Alcione Milano, entrambe a quota quarantadue con gli arancioni decimi e quindi in zona playoff.

DIRETTA PADOVA PERGOLETTESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Padova Pergolettese lasciano pensare a qualche nuovo innesto o comunque una modifica tattica al 3-4-2-1 con Fortin, Pirrello, Delli Carri, Perrotta, Capelli, Fusi, Varas, Villa, Liguori, Buonaiuto e Spagnoli adoperato da mister Andreoletti dopo la sconfitta contro il Renate. Il tecnico Curioni non dovrebbe invece decidere di puntare su altre soluzioni se non il suo modulo 4-3-2-1 con Cordaro, Tonoli, Lambrughi, Stante, Olivieri, Careccia, Arini, Fiorani, Basili, Albertini e Parker per suoi i gialloblu.

DIRETTA PADOVA PERGOLETTESE, LE QUOTE

Veneti nettamente favoriti nelle quote Snai per il pronostico sulla diretta Padova Pergolettese. Il segno 1 infatti è indicato a 1,35, potrebbe essere stuzzicante puntare sul segno X a 4,25, mentre solo per i coraggiosi è il segno 2 proposto a 8,50.