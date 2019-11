Diretta Padova Perugia/ Streaming video Rai, big match alla Kioene Arena (volley)

Padova Perugia, diretta dagli arbitri Mauro Goitre e Armando Simbari, è la partita di volley maschile in programma oggi, giovedì 14 novembre 2019 tra le mura della Kioene Arena: fischio d’inizio fissato per le ore 20,30. Con la diretta tra Padova e Perugia su questa sera si chiude ufficialmente la 5^ giornata del turno di andata del campionato di Serie A1 di Superlega, ultimo posticipo di questo turno infrasettimanale che ci ha regalato così tante emozioni. Termina quindi con un appuntamento ben speciale questo primo appuntamento nel mezzo della settimana della stagione, ma certo non dobbiamo temere di rimanere “orfani” del grande volley della Superlega a lungo, perchè già si tornerà in campo questo sabato e domenica. II primo campionato per club italiano quindi si mette già a correre e le cose cominciano farsi difficili per tutti i club (specie per i big che a breve saranno in campo anche per le coppe europee e non solo): sarà però fondamentale anche oggi non lasciare per terra punti che si riveleranno più che preziosi nel momento di tirare le fila della stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PADOVA PERUGIA

La diretta tv di Padova Perugia, match della 5^ giornata di Serie A1 sarà garantita questa sera dalle ore 20,30 in chiaro per tutti naturalmente su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), storica "casa" televisiva del volley italiano.

DIRETTA PADOVA PERUGIA: IL CONTESTO

Come abbiamo detto prima, anche nella diretta Padova Perugia di questa sera nessuno dei due club può permettersi di lasciare per terra punti fondamentali, anche i ritmi frenetici con cui i protagonisti della Superlega sono chiamati in causa non aiutano certo nessuno. Siamo infatti solo al via di questa stagione ma già la classifica ci appare abbastanza delineata (anche se incompleta) e di sicuro i tre punti messi in palio in questo quinto turno potrebbero modificare in maniera evidente le posizione. Alla vigilia di questa giornata del turno di andata infatti segnaliamo la Sir, fresca vincitrice della Supercoppa Italiana, solo alla quinta posposizione, ma con 7 punti vinti in cinque incontri disputati. La squadra di Heynen infatti è caduta in campionato contro Milano e solo pochi giorni fa contro Civitanova e certo ha ancora parecchio terreno da recuperare per ritrovare la vetta della classifica. E’ poi ben particolare la condizione di Padova di Baldovin, che rimane ferma alla sesta posizione della classifica ma ha da parte appena tre incontri disputati e 6 punti, questi vinti con i successi maturati su Vibo e Sora (ma ricordiamo il KO nel primo turno con Modena). Sarà di certo uno scontro brillante: che dirà il campo?



