Diretta Padova Perugia/ Streaming video Rai: ospiti favoriti, Superlega volley

Padova Perugia, diretta dagli arbitri Massimiliano Giardini e Roberto Boris presso la Kioene Arena naturalmente della città patavina, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 23 ottobre 2022, nel contesto della quarta giornata della Superlega di volley maschile, il massimo campionato di pallavolo che è ricominciato ormai da quasi un mese, per mantenere alta l’attenzione sulla pallavolo anche dopo la meravigliosa cavalcata dell’Italia ai Mondiali maschili verso il quarto titolo iridato della nostra storia.

La diretta di Padova Perugia ci consente di mettere sotto i riflettori due squadre con obiettivi differenti in questa Superlega: la Sir Safety Susa Perugia è una delle corazzate che proverà a vincere lo scudetto e anche la Champions League, al momento è partita bene e vanta già 9 punti in classifica, mentre per la Pallavolo Padova l’obiettivo potrebbe essere il raggiungimento della zona playoff e finora i veneti hanno raccolto 4 punti. Che cosa ci dirà quindi la diretta di Padova Perugia?

DIRETTA PADOVA PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Perugia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Padova Perugia sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI PADOVA PERUGIA

DIRETTA PADOVA PERUGIA: IL CONTESTO

La diretta di Padova Perugia ci presenterà quindi oggi un match nella quale si incrociano evidentemente obiettivi ben diversi. I padroni di casa di Padova hanno debuttato con una bella vittoria al tie-break contro Modena, quindi in Veneto c’è già stata una “vittima” eccellente, poi ecco un colpo ancora più sensazionale con la vittoria addirittura a Civitanova, di nuovo in cinque set. Tuttavia, dopo questo inizio clamoroso Padova è caduta nella partita sulla carta meno difficile, cedendo per 3-1 contro Cisterna: il bilancio resta globalmente positivo e Perugia è avvisata, perché Padova sembra essere specializzata nel far male alle big.

D’altro canto, dobbiamo dire che gli umbri hanno iniziato il campionato come meglio non avrebbero potuto: vittoria casalinga per 3-0 contro Monza alla prima giornata, poi un 1-3 esterno sul campo di Siena alla seconda giornata e il successo casalingo per 3-0 contro Verona di settimana scorsa. Per la Sir Safety Susa Perugia manca ancora una sfida con le altre big, ma per ora sono 9 punti su 9 possibili e un solo set lasciato per strada. L’anno scorso la vittoria in Coppa Italia non fece del tutto contenta Perugia, che in Champions League si fermò in semifinale e perse la finale scudetto: il cammino è ancora lunghissimo, però è cominciato al meglio…

