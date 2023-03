Diretta/ Padova Piacenza, streaming video tv: obiettivi opposti (Serie C)

DIRETTA PADOVA PIACENZA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Padova Piacenza, in diretta alle ore 17.30 di domenica 5 marzo 2023 allo stadio “Euganeo” di Padova, è una gara valida per la trentesima giornata del girone A di Serie C. Sarà uno scontro importante per obiettivi opposti: da un lato i veneti che rincorrono il miglior posto play-off, dall’altro gli emiliani che vogliono tirarsi fuori dalle sabbie mobili dell’ultima piazza.

Il Padova occupa il nono posto con 39 punti frutto di nove vittorie, dodici pareggi e otto sconfitte. I biancorossi arrivano a questo appuntamento dopo la vittoria ottenuta sul terreno di gioco del Novara. I biancorossi ospiti, invece, sono ultimi a quota 24 punti, messi insieme grazie a cinque vittorie, nove pareggi e ben quindici sconfitte. Il momento di forma della squadra piacentina è negativo tanto che l’ultima uscita registra una netta sconfitta (0-3) contro il Trento.

PADOVA PIACENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Piacenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione di Padova Piacenza sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADOVA PIACENZA: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Padova Piacenza. Partiamo dai padroni di casa dove Cretella rientra dalla squalifica. Mister Torrente dovrebbe proporre Donnarumma in porta e una linea a quattro con Belli, Valentini, Delli Carri e Crivello mentre la triade di trequartisti a supporto di Bortolussi sarà composta da Liguori, Vasic e Cannavò. Mister Abbate spera di recuperare Persia e Cosenza. Nel 3-5-2 Parisi e Rizza saranno i laterali a tutta fascia, mentre la mediana potrebbe rivedere dal primo minuto Suljic, in cabina di regia con Munari e Palazzolo. Attacco a due che poggerà sulla coppia Plescia-Morra.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Padova Piacenza. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da William Hill: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.10, il pareggio è dato a 3.20 mentre la vittoria ospite paga 3.75 volte la posta.











