DIRETTA PADOVA PRO PATRIA, I VENETI NON POSSONO PIU’ FERMARSI

Squadre ai poli opposti quelle impegnate nella diretta Padova Pro Patria di domenica 9 febbraio 2025 alle ore 15:00. Allo Stadio Euganeo i biancoscudati hanno bisogno di ritrovare la vittoria dopo esser stati inaspettatamente sconfitti sul campo della Virtus Verona nello scorso turno di campionato se vogliono effettivamente mantenere la testa solitaria della classifica. Il primo posto con sessantadue punti viene infatti messo in discussione dal Vicenza che incombe a quota cinquantanove ed ormai in serie positiva da tempo immemore.

I veneti dovranno in ogni caso fare i conti con i lombardi che stanno occupando la diciannovesima posizione in graduatoria con i loro diciotto punti e dunque ad otto lunghezz di distacco dalla prima compagine fuori dalla zona retrocessione. I biancoblu non conoscono nient’altro che la sconfitta dal 15 di dicembre avendo poi ottenuto addirittura sei KO in altrettante partite disputate. La salvezza non è ancora matematicamente impossibile ma i punti necessari per ottenerla potrebbero arrivare da altre sfide da disputare nel prossimo futuro piuttosto che da questa.

DIRETTA PADOVA PRO PATRIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sintonizzatevi sul canale Sky Sport 251 se volete vedere in televisione la diretta Padova Pro Patria nel caso ovviamente in cui possediate un abbonamento a Sky. Sempre attraverso questa piattaforma si potrà vedere la gara in streaming utilizzando l’applicazione Sky Go.

PADOVA PRO PATRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Difficile poter dire se mister Andreoletti riconfermerà o meno il modulo 3-4-2-1 con Fortin, Pirrello, Delli Carri, Perrotta, Kirwan, Fusi, Crisetig, Villa, Liguori, Russini e Spagnoli ragionando sulle probabili formazioni della diretta Padova Pro Patria dopo quanto accaduto lo scorso weekend. Resta invece da capire se mister Massimo Sala opterà invece di nuovo sul 3-4-1-2 con Rovida, Bashi, Alcibiade, Coccolo, Renault, Nicco, Palazzi, Mallamo, Barlocco, Beretta e Toci nonostante l’ennesima sconfitta recentemente rimediata.

DIRETTA PADOVA PRO PATRIA, LE QUOTE

Dando un’occhiata ai siti di scommesse, in particolare Pokerstars, possiamo vedere come la vittoria dei padroni di casa sia data per scontata, infatti la quota assegnatagli è di 1.91, la vittoria della Pro Patria invece ha una quota elevatissima per via della sua difficoltà di raggiungimento, 7.50, mentre il pareggio ha la quota intermedia di 2.10