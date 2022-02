Diretta Padova Pro Sesto/ Streaming video tv: Oddo all’esordio in panchina (Serie C)

DIRETTA PADOVA PRO SESTO: ODDO SARÀ UN FATTORE?

Padova Pro Sesto, in diretta domenica 27 febbraio alle ore 14:30 dallo stadio Euganeo di Padova, è valida per la ventinovesima giornata del girone A del campionato di Serie C. I biancoscudati sono reduci dal pareggio casalingo conseguito contro il Legnago Salus, gara terminata con il punteggio di 1-1. Quest’ultimo risultato è costato l’esonero a Massimo Pavanel, con la guida della squadra che è stata affidata a Massimo Oddo. Con tre pareggi nelle ultime cinque partite, il Padova ha perso terreno rispetto alla capolista Sudtirol, i quali si sono portati a 10 punti di vantaggio.

La Pro Sesto arriva alla gara dell’Euganeo, dopo la vittoria casalinga conquistata nella sfida contro la Pergolettese, in cui i lombardi si sono imposti con il punteggio di 2-1. La squadra allenata da Stefano Di Gioia, sta vivendo un ottimo periodo di forma, infatti nelle ultime cinque partite disputate, ha ottenuto quattro successi. La Pro Sesto ha così allontanato le zone basse di classifica, collocandosi in quattordicesima posizione con 29 punti. La gara di andata, disputata lo scorso ottobre, è terminata in parità, con il risultato di 2-2.

DIRETTA PADOVA PRO SESTO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Padova Pro Sesto di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter assistere al match, bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PADOVA PRO SESTO

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Padova Pro Sesto, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la ventinovesima giornata del girone A di Serie C. L’allenatore dei biancoscudati, Massimo Oddo dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare del Padova: Donnarumma; Germano, Pelagatti, Monaco, Curcio; Della Latta, Saber, Dezi; Chiricò, Ceravolo, Bifulco.

Stefano Di Gioia, tecnico della Pro Sesto, dovrebbe proporre i suoi uomini con il modulo iniziale 3-4-3. Ecco la probabile formazione titolare dei lombardi, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta che giocherà a Padova: Del Frate; Pecorini, Toninelli, Maldini; Mazzarani, Gattoni, Brentan, Sala; Ghezzi, Capogna, Scapuzzi.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Padova Pro Sesto di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con il successo del Padova, abbinato al segno 1, quotato 1.37. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, viene proposto con una quota di 4.25. Il successo esterno della Pro Sesto, associato al segno 2, viene quotato 8.40.



