Diretta/ Padova Pro Sesto, streaming video tv: sfida rovente (Serie C)

DIRETTA PADOVA PRO SESTO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Padova Pro Sesto, in diretta alle ore 18.00 di mercoledì 15 marzo 2023 allo stadio Euganeo di Padova, è una gara valida per la 32° giornata del girone A di Serie C. Punti pesantissimi quelli in palio questo pomeriggio tra due squadre con obiettivi molto diversi.

Il Padova è piena zona playoff al settimo posto con 43 punti, frutto di dieci vittorie, tredici pareggi e otto sconfitte. Striscia positiva per i veneti, che nell’ultimo turno hanno sconfitto 0-1 l’Arzignano. La Pro Sesto, invece, è seconda in classifica con 55 punti, a -2 dalla Feralpisalò. Sin qui quindici vittorie, dieci pareggi e sei sconfitte, nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 1-1 contro il Trento.

PADOVA PRO SESTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Pro Sesto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Padova Pro Sesto sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA PRO SESTO

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Padova Pro Sesto. Partiamo dalla formazione di casa, Torrente opta per il 4-3-3: Donnarumma, Belli, Valentini, Delli Carri, Zanchi, Vasic, Cretella, Franchini, Liguori, Bortolussi, Russini. Passiamo adesso alla compagine lombarda, in campo con il consueto 3-4-2-1: Del Frate, Giubilato, Marzupio, Toninelli, Capelli, Gattoni, Corradi, Vaglica, Bianco, Sgarbi, Gerbi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Padova Pro Sesto sorridono ai padroni di casa. Andiamo a conoscere l’1-X-2 grazie a Goldbet: la vittoria del Padova è a 2,00, il pareggio è a 3,05, mentre il successo della Pro Sesto è a 3,70. I bookmakers prevedono una gara avara di reti: Under 2,5 a 1,46 e Over 2,5 a 2,50. Gol e No Gol sono rispettivamente a 2,15 e 1,63.

